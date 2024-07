Sylvania est le principal fournisseur de solutions d’éclairage architectural, professionnel et résidentiel. Marque leader du Groupe Feilo Sylvania, Sylvania est forte de plus d’un siècle d’expertise dans le domaine des lampes et des luminaires.



Elle approvisionne les secteurs publics, privés et commerciaux du monde entier en produits et systèmes de haute technologie.



Partout, les gens utilisent Sylvania et ses gammes de produits Start, Sylvania, Concord et YourHome, des solutions éco-performantes de grande qualité adaptées à leurs besoins individuels d’éclairage.



Sylvania est un fournisseur de premier plan de solutions globales d’éclairage professionnel et architectural. Notre marque s'appuie sur expertise de près de 100 ans dans les lampes et les luminaires, afin de fournir des solutions de pointe à l'échelle mondiale.



Le savaoir-faire de Sylvania :

LUMINAIRES SUR PIED

ENCASTRÉS ARCHITECTURAUX DE BUREAUX

ENCASTRÉS FONCTIONNELS DE BUREAUX

DALLES LUMINEUSES

SUSPENSIONS ET PLAFONNIERS

LIGNES CONTINUES

DOWNLIGHTS

SPOTS ENCASTRÉS

HUBLOTS FONCTIONNELS

SUSPENSIONS ET APPLIQUES