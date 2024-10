Sylvania Group nomme un nouveau directeur pour la France et l'Europe du Sud

Sylvania Group, spécialiste des solutions d'éclairage, annonce l'arrivée de Matthieu Brinon au poste de Directeur Général France et Europe du Sud. Il succède à Hervé Le Guedard, qui prend sa retraite après 13 années de service.

Fort d'une expérience de plus de 26 ans dans des fonctions de direction au sein de secteurs variés comme le bâtiment, l'industrie automobile et les pneumatiques, Matthieu Brinon prend les rênes de Sylvania en France, au Portugal, en Espagne et en Italie.

Un engagement pour l'innovation et la durabilité

Diplômé de l’école de commerce Bocconi à Milan, Matthieu Brinon a fait ses débuts chez Hilti France, spécialisé l'outillage électroportatif, avant de rejoindre Pirelli où il a évolué jusqu'à devenir Directeur Général France. Il a ensuite dirigé les opérations commerciales, marketing et communication de Peugeot Motocycles, en mettant l'accent sur le développement de l'entreprise en Europe, ainsi qu'en Asie du Sud-Est et en Chine.

En poste depuis avril 2024, avec une période de transition avant la prise de fonction officielle le 1er octobre 2024, il est désormais à la tête d’une équipe internationale de 130 collaborateurs.

Son objectif : accélérer l'innovation de Sylvania Group face aux défis contemporains tels que l'efficacité énergétique, le confort des occupants et le développement durable. Matthieu Brinon souhaite non seulement proposer des solutions d’éclairage, mais aussi accompagner les professionnels sur l'ensemble de la chaîne de valeur, tout en réduisant l'empreinte carbone de l'entreprise.

Sylvania Group est déjà bien engagé sur la voie de la durabilité avec l'obtention du statut Ecovadis Silver en 2024. Avec ses deux marques historiques, Sylvania et Concord, le groupe s'impose dans des secteurs clés tels que les bureaux, l’industrie, l’hôtellerie et l'éclairage architectural.

Marie Gérald

Photo de Une : Matthieu Brinon