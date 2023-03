Alkern signe de nombreuses innovations décoratives pour créer et sublimer ses extérieurs

De fabrication 100 % française et de proximité grâce à un tissu de sites industriels répartis sur l’ensemble de l’Hexagone, l’offre Aménagement Extérieur d’Alkern s’enrichit chaque année de nouvelles références dans l’air du temps et s’inscrivant totalement dans les tendances régionales.



Rappelons enfin que les références Alkern dédiées à l’aménagement extérieur sont réalisées en béton, un matériau unanimement reconnu et apprécié tant pour la perfection du rendu des matières, que pour ses performances de résistance, de durabilité, de facilité de mise en œuvre comme de prix attractifs.

Les nouveautés 2023 en pavés et dalles

Océan (pavé, bordure, Hydrojoint), une nouvelle ligne complète signée Alkern qui met à profit une technique innovante, initialement développée pour la fabrication de produits drainants. Le secret de la gamme Océan réside dans son aspect de surface constitué en partie de déchets de coquilles Saint- Jacques broyées, en remplacement de granulats naturels non renouvelables, s’inscrivant ainsi dans un processus d’économie circulaire.

L’aspect coquillages apporte aux extérieurs élégance et reflets irisés en fonction de l’angle de vue et la lumière. Proposé en pavés de 24 x 24 cm pour une épaisseur de 6 cm, Océan se veut carrossable (véhicules légers classe T5) et propose un rendu bord de mer inédit.

La gamme Océan se complète aussi de bordure de 100 x 15 cm (6 cm ép.) en coloris blanc. Posable pour la bordure en pose scellée et en bande sur lit de sable pour le pavé, Océan, coloris blanc, est disponible au prix public indicatif de 38,92 euros HT/m2 en pavé, 10,83 euros HT en bordure.

Océan se décline en version pavés Hydrojoint (20 x 20 cm, 10 x 20 cm et 20 x 30 cm, ép. 8 cm) avec des écarteurs (3 cm) situés sur ses faces latérales assurant l’infiltration des eaux pluviales sans ruissellement. Alkern souligne d’ailleurs qu’il est également possible de végétaliser les joints. Une solution destinée aux allées de garage chez les particuliers mais qui se veut aussi idéale pour la réalisation de projets plus lourds, types voiries pour véhicules légers et poids lourds, aires de stationnement, trottoirs, entourages d’arbres, esplanades ou places publiques... au prix public indicatif de 39,63 euros HT/m2.

Affichant un aspect travertin authentique, la dalle en pierre reconstituée Coliséa (de dimensions 60 x 60 x 4 cm) est une nouvelle solution signée Alkern. Résistante au gel et antidérapante, son épaisseur autorise une mise en œuvre sur plots pour un chantier exécuté facilement et rapidement mais elle peut aussi s’effectuer en pose collée ou sur sable/gravillons. Précisons, de plus, que la dalle Coliséa, de couleur Miel clair, est carrossable pour les véhicules légers (charge < 0,9 tonne par roue) lorsque sa pose est réalisée sur sable ou gravillons. Prix public indicatif de 51,19 euros HT le m2.

Autre suggestion décorative Alkern en dalles conçues en pierre reconstituée, donc ingélives et faciles d’entretien, Séléna apporte charme et luminosité aux abords de la maison. D’un style naturel et intemporel, son effet s’avère durable et de qualité grâce à un process assurant la fixation de la couleur pour en préserver couleur et uniformité dans le temps. Si Séléna se décline en monoformat (50 x 50 cm x 2,5 cm ép.) ou bien en multiformat (30 x 50 cm, 50 x 50 cm et 50 x 70 cm), notons qu’elle se destine à un usage exclusivement piétonnier. Déclinée en deux couleurs, Ton Pierre nuancé et Gris, Séléna se met en œuvre au choix en pose collée, sur sable ou gravillons.

Prix publics indicatifs de 28,85 euros HT en monoformat et ton pierre, 31,73 euros HT en monoformat coloris gris, 31,73 euros HT en multiformat et ton pierre, 34,91 euros HT en multiformat et coloris gris.

Pour ce qui est des nouvelles références en pavés non vieillis, Alkern innove là-encore avec deux nouveautés disponibles. Idéal pour affirmer le caractère d’une demeure avec ses surfaces bosselées et son aspect velouté au toucher, Rotonde ne compte pas moins de 11 modules allant de 12,5 à 17 cm (6 cm épaisseur) ; de quoi parfaitement aménager, créer des allées carrossables ou habiller une terrasse.

Précisons que le nombre important de modules permet aussi, à la pose, de limiter les coupes pour créer courbes et motifs au sol tout comme les écarteurs qui simplifient et facilitent leur mise en œuvre. Rotonde peut se parer de deux couleurs, Anthracite et Ton Pierre. Prix public indicatif de 49,70 euros HT/m2.

Dans un esprit plus contemporain, le pavé Florus, apporte, lui, modernité et raffinement à toutes les réalisations d’allées carrossables, terrasses... Disponible en coloris Ton pierre ou Anthracite, Florus est composé de divers formats (12 x 12/12 x 16/12 x 20 cm, ép. 6 cm) ce qui assure, d’une part, une pose facile, mais aussi une grande aisance pour réaliser l’effet escompté selon le projet. Avec une mise en œuvre sur lit de sable, Alkern garantit une pose parfaite et facilitée du pavé Florus puisque la référence s’accompagne d’écarteurs pour des joints calibrés. Enfin, notons que Florus est carrossable pour véhicules légers (classe T5). Prix public indicatif de 42,90 euros HT/m2.

Pour en savoir plus exit_to_app