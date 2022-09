RHEINZINK, leader mondial dans la fabrication de zinc- titane revient à BATIMAT en 2022 pour vous rencontrer

RHEINZINK est l’expert sur la fabrication de zinc-titane. Avec 5 lignes de produits : RHEINZINK développe des systèmes de couverture, bardage et évacuation des eaux pluviales pour tous les types d’architecture. Depuis sa création en 1966, le leader mondial a réussi à imposer son savoir-faire. En 2022, il revient à BATIMAT pour vous rencontrer.

Cette année, RHEINZINK fête ses 30 ans de présence en France : une aventure humaine, commerciale et industrielle qui en fait aujourd’hui un partenaire de choix pour tous vos projets.



Au fil des années, RHEINZINK a réussi la prouesse de combiner innovation technique, écologie et esthétique grâce à un processus de fabrication unique au monde.



RHEINZINK a la capacité de vous proposer des possibilités de conception infinies et de rendre votre projet unique.



Faire confiance à RHEINZINK, c’est s’assurer d’un savoir-faire et d’une expérience forte, de matériaux de haute qualité et d’un accompagnement 100% personnalisé adapté au marché français.



Et pour vous le prouver, rencontrez-les au salon BATIMAT à Paris !



Une occasion en or de renouer le contact et de découvrir leurs nouveaux produits.



RHEINZINK vous donne rendez-vous du 3 au 6 octobre 2022 sur leur stand ilot de 99 m2, HALL 1 - P46, idéal pour vous accueillir.



Pour faire honneur à ces retrouvailles, RHEINZINK lance un grand jeu concours pour vous permettre de gagner vos places pour la coupe du monde de rugby 2023, au Stade de France.



Pour jouer, c’est très simple : rejoignez-les sur leur stand (HALL 1 - P46), et participez au tirage au sort !



Rendez-vous en octobre à BATIMAT pour échanger avec RHEINZINK et pourquoi pas, créer de nouveaux projets.

Pour en savoir plus exit_to_app