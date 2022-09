HIMACS apporte une finition luxueuse et fonctionnelle à l'intérieur du nouvel hôtel Brooklyn de Leicester

HIMACS en Dark Night S111 a été choisi pour le bar et la réception, tandis que les salles de bains des 191 chambres sont équipées de plans de toilette en Alpine White.

Inspiré par le quartier new-yorkais du même nom, l'Hotel Brooklyn a d'abord connu un succès en 2020 avec son établissement de Manchester. Deux ans plus tard, l'agence d'architecture d'intérieur Squid.inc a une fois de plus créé un intérieur somptueux, luxueux et décontracté pour le nouvel emplacement de l'hôtel à Leicester, avec HIMACS Dark Night pour les comptoirs du bar et de la réception et la couleur emblématique Alpine White pour les plans de toilette des 191 chambres.



" Squid.inc a une fois de plus été honorée d'être retenue pour concevoir les espaces intérieurs de cette enseigne branchée et de son nouveau site de Leicester, adjacent au stade Welford Road, qui accueille la célèbre équipe de rugby des Leicester Tigers ", explique le designer Oliver Redfern. " L'esthétique superpose des décors provenant de périodes et de sources différentes ; une sensibilité anti-slick et anti-entreprise palpable - un lieu où la créativité et la collaboration ont libre cours pour construire une histoire qui apporte le meilleur de Brooklyn à Leicester. " Le résultat est une destination confortable, accueillante avec le charme d’un plateau de tournage.



Le bar, le restaurant et le lobby réunis s’appellent Le Lair, un véritable lieu de convivialité ouvert à tous. Au centre de cet espace, la façade du bar est fabriquée en HIMACS Dark Night et présente des lignes diagonales tracées représentant les motifs formés par les câbles de suspension en acier du pont de Brooklyn. Faisant partie de la collection Solids d'HIMACS, le même matériau a également été choisi pour les comptoirs de la réception de l'hôtel.

À l'étage, les 191 chambres élégantes de l'hôtel disposent chacune d'une salle de bains dont les plans de toilette sont en HIMACS Alpine White. Tous les éléments HIMACS ont été fournis par Whitehall Fabrications, tandis que le bar et les bureaux de la réception ont été fabriqués par Deanhouse Interiors.

Grâce à sa flexibilité et à ses caractéristiques particulières, HIMACS est l'application idéale pour les hôtels et les restaurants. Il crée un impact instantané dans les bars, les salles de réceptions et les clubs les plus branchés, en créant un effet d'ambiance à l'esthétique unique. HIMACS est également ultra-pratique et sûr, car il est robuste et résistant au feu, incroyablement hygiénique et résistant à l'usure, aux taches et aux rayons UV. De plus, sa surface non poreuse rend le matériau complètement imperméable et extrêmement facile à nettoyer. Les propriétés thermoformables d'HIMACS lui permettent également d'être moulé dans n'importe quelle forme et taille, ce qui en fait le matériau parfait pour créer des bars et des zones de réception, ainsi que des plans de toilette pour les salles de bains et les sanitaires.



L'absence de joints visibles garantit également un aspect lisse qui empêche la saleté, les bactéries et les virus de s'accumuler sur la surface. Cela fait d'HIMACS un matériau aux propriétés hygiéniques imbattables, garanties par des certifications conformes aux normes internationales LGA et NSF.

Crédits Photos : Jeremy Rata Photography

Pour en savoir plus exit_to_app