Graneet, logiciel en SaaS de gestion commerciale spécialiste des PME du BTP, lance un module de contrôle de gestion ultra simple à déployer. La plateforme 100% en ligne permettait déjà de chiffrer, créer des devis, facturer ses projets et piloter ses encaissements. Un pas de plus vers la réalisation de sa mission : permettre à plus de PME du BTP de mettre en place de meilleures pratiques de gestion souvent réservées aux grands groupes.

Graneet est née en 2020 d’un double constat : les dirigeants de PME du BTP manquent de temps pour gérer le suivi administratif et financier de leurs chantiers. L’automatisation des processus leur ferait gagner un temps précieux, et pourtant le secteur est en mal de digitalisation : l’offre de logiciels de gestion commerciale BTP est vieillissante et mal adaptée aux besoins des PME. Ces solutions proposent des interfaces complexes à utiliser et non accessibles en mobilité.

Graneet fournit une solution pensée spécifiquement pour les PME du BTP dans laquelle l’expérience utilisateur est centrale. Le logiciel se développe en co-construction avec ses clients pour s’assurer que chaque fonctionnalité colle parfaitement aux besoins métier.



Le module contrôle de gestion a été ainsi co-produit avec une centaine de PME partenaires expertes sur le sujet. Historiquement, la plateforme permet à ses clients de faire chiffrage, factures directes ou d’avancement, puis de pointer les encaissements associés. Elle permet désormais d’enregistrer et d’allouer les dépenses de main d'oeuvre, de fournitures ou de sous-traitance par chantier, tout en pilotant la marge en temps réel. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, les PME pourront mettre en place une gestion rigoureuse de leur activité de manière simple.

Nicolas Chupin, dirigeant de SOCRA et ARCOA : « Ce qui fait la valeur ajoutée de Graneet, c’est sa simplicité d’utilisation et de prise en main qui en font un allié du dirigeant pour piloter son activité. »



Enzo Dozias co-fondateur et Chief Product Officer explique : « Nombreuses sont les PME du BTP qui naviguent à vue et n’ont pas de vision précise et temps réel de leur rentabilité par chantier. Avec Graneet, elles pourront maintenant éviter les mauvaises surprises et bénéficier d’un suivi qui n’était avant accessible qu’aux grandes entreprises ayant une direction financière. »

Graneet sera d’ailleurs présent à Batimat du 3 au 6 Octobre 2022, sur le stand 1B36, pour présenter cette innovation.

