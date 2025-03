Risque cyber : un danger bien réel souvent sous-estimé !

Le risque cyber et ses impacts

Virus informatique, piratage, vol de mot de passe, divulgation non autorisée d’informations confidentielles, malveillance sont autant de dangers pour une entreprise. Avec la numérisation croissante des échanges, aucune entreprise n’est à l’abri des cyberattaques, de plus en plus ciblées et sophistiquées.

Or, les conséquences sont parfois très lourdes puisqu’une cyberattaque peut porter un coup fatal à la réputation de l’entreprise et à sa pérennité.

Parallèlement, les entreprises ont l’obligation de protéger les données personnelles de leurs fournisseurs, partenaires, clients et salariés pour prévenir leur vol et ainsi se conformer au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).

Face aux risques cyber, il est très important pour les entreprises d’identifier les enjeux qui y sont liés et de mettre en place les mesures adaptées pour s’en protéger.

Pourtant, de nombreuses entreprises ne se sentent pas concernées par ce risque !

Témoignages de sociétaires

En tant qu’assureur engagé dans la sensibilisation et la prévention des risques, SMABTP a souhaité donner la parole à des sociétaires ayant été confrontés à une cyberattaque.

Ces échanges sincères et transparents ont donné naissance à la série de vidéos « Témoignages cyber : l’importance d’une bonne protection ». Chaque assuré interviewé partage son expérience en abordant de nombreux aspects du risque cyber tels que son impact sur l'activité de l'entreprise, la gestion des dommages, l'importance de la protection des données, la sensibilisation des équipes, la prévention ou encore l'accompagnement apporté par SMABTP.

Des retours d’expérience concrets qui rappellent qu’anticiper le risque cyber est essentiel !

→ Place aux témoignages !

Dans cette première vidéo, découvrez le témoignage de Ronan Tanguy, directeur de l’entreprise Le Roux TP & Carrières, située dans le Finistère.

À la suite de cyberattaques subies par deux de ses clients, l’entreprise Le Roux a pris conscience des risques en découlant et de l’importance de s’en protéger avant qu’il ne soit trop tard ! Elle a donc sollicité SMABTP et son conseiller, et ensemble ils ont mis en place une adaptée et efficace.

Un témoignage éclairant sur l’importance d’une protection anticipée en matière de cyber sécurité !

Pour en savoir plus sur les solutions d’assurance cyber proposées par SMABTP, cliquez ci-dessous.

Pour en savoir plus exit_to_app