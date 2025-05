Le géant américain des équipements de chantier a publié des résultats trimestriels en retrait, inférieurs aux attentes. En parallèle, Caterpillar prépare sa transition managériale avec l’arrivée de Joe Creed à sa tête.

Le groupe industriel Caterpillar a enregistré un chiffre d’affaires en baisse de 10 % au premier trimestre 2025, atteignant 14,2 milliards de dollars contre 15,8 milliards l’an passé. Son bénéfice net s’établit à 2 milliards de dollars, en recul par rapport aux 2,86 milliards sur la même période en 2024.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 4,25 dollars, là encore en-dessous du consensus des analystes, qui tablaient sur 4,35 dollars selon FactSet. Le recul des ventes (-1,1 milliard de dollars) est principalement attribué à une évolution moins dynamique des stocks chez les revendeurs.

Un carnet de commandes au plus haut

Malgré ce ralentissement, le PDG sortant Jim Umpleby se veut rassurant. « Nos résultats sont solides et notre bilan robuste nous a permis de restituer plus de 4 milliards de dollars aux actionnaires », a-t-il déclaré, saluant une croissance organique record du carnet de commandes : +17 %, à 35 milliards de dollars.

La branche Énergie et Transports s’est distinguée par un afflux de contrats, contrastant avec des perspectives plus floues pour les segments de la construction, des ressources industrielles et des hydrocarbures.

Une transition stratégique et un climat d’incertitude

Ce trimestre marque également la passation de pouvoir entre Jim Umpleby et Joe Creed, actuel directeur des opérations, qui prendra la direction du groupe dès ce jeudi. M. Umpleby conservera le poste de président exécutif.

Joe Creed a reconnu que l’environnement économique restait « fluide », notamment en raison des droits de douane annoncés par l’administration Trump, qui pourraient coûter à Caterpillar entre 250 et 350 millions de dollars nets en 2025.

Des perspectives contrastées pour le second trimestre

Pour le deuxième trimestre, le groupe prévoit une stabilité des ventes en glissement annuel. La croissance dans l’énergie et les transports devrait compenser le ralentissement dans les segments industriels et de la construction, où les prix sont orientés à la baisse malgré des volumes globalement stables.

En Bourse, le titre Caterpillar reculait de 0,64 % mercredi après-midi, reflet d’une certaine prudence des investisseurs quant aux perspectives du groupe.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock