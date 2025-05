Après cinq ans de rénovation, la tour Eiffel s’apprête à clore l’un des plus vastes chantiers de son histoire. En parallèle, le monument parisien bat des records de satisfaction auprès des touristes, séduits par une Dame de fer remise à neuf.

Entamée en 2019, la vaste campagne de rénovation de la tour Eiffel approche de son terme. À l’horizon 2026, la Dame de fer aura achevé son plus important chantier depuis 40 ans.

Jean-François Martins, président de la Société d’Exploitation de la tour Eiffel (SETE), a annoncé mardi que « le plus gros est fait », lors d'une conférence de presse. La rénovation complète de l’ascenseur du pilier Nord, opérationnelle depuis janvier pour un montant de 58 millions d’euros, et plus de 80 millions d’euros investis dans la peinture du monument, constituent les points d’orgue de cette 20ème campagne de peinture.

Un chantier d’autant plus complexe qu’il a été ralenti par la pandémie de Covid-19 et les évolutions des normes sanitaires liées au plomb.

Un chantier mis en lumière par les Jeux olympiques

La nouvelle teinte de la tour, un jaune-brun, redonne vie à la couleur choisie en 1907 par Gustave Eiffel, alors que la structure, initialement peinte en rouge-Venise pour l’exposition universelle de 1889, s’ancrait définitivement dans le paysage parisien.

En parallèle, la fréquentation du monument emblématique ne faiblit pas : 6,3 millions de visiteurs originaires de 150 pays s’y sont pressés en 2024. Mieux encore, 96 % d’entre eux se déclarent satisfaits de leur visite, selon une enquête menée par la société Test, contre 84 % en 2023.

Un bond spectaculaire que Jean-François Martins attribue à la fin progressive des travaux et à la pleine accessibilité retrouvée de la tour, combinée à l’attractivité générée par les Jeux olympiques.

En revanche, les anneaux olympiques, retirés en septembre dernier, n’ont toujours pas été réinstallés. Bien qu'Anne Hidalgo ait exprimé son souhait de les voir réapparaître jusqu'aux JO de Los Angeles en 2028, le projet reste en discussion entre la Ville de Paris, le Comité international olympique et la SETE. « On ne m’a pas informé que le projet était abandonné », a indiqué prudemment Jean-François Martins.

Par Marie Gérald (Avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock