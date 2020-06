Imaginé par l’agence CoCo architecture, le nouveau siège de la Communauté de Communes Conques Marcillac, rebaptisé « La Maison du Territoire », se distingue par sa forme ovoïde originale. Posé sur des pilotis, ce « galet » compact (R+3) s’insère dans un paysage vallonné, qui incite à l’usage de coloris, de matières et de savoir-faire régionaux.

L’enveloppe, traitée en continu façade/toiture/sous-face, illustre ce parti pris architectural. Elle est recouverte de 16 000 écailles zinc VMZINC® (700 m²), véritables métaphores des toitures en lauze (pierre plate) typiques du territoire Aveyronnais. 800 m² de VMZ Joint Debout sont également installés en couverture. L’ensemble des systèmes VMZINC® a été mis en oeuvre par la SARL Delbes, une entreprise locale centenaire, dirigée par la 5ème génération d’une même famille.



La couleur PIGMENTO® Rouge Terre a été sélectionnée en évocation au Rougier, une roche gréseuse locale. Pour répondre au souhait de l’agence CoCo architecture, à la recherche d’une architecture vivante, l’équipe prescription VMZINC® a proposé de façonner les écailles dans quatre sens de laminage. Ce procédé, conjugué aux reflets naturellement changeants du PIGMENTO® liés à la manière dont il accroche la lumière, permet d’obtenir un effet « multi-aspects ». Ainsi les écailles révèlent de subtiles variations de teintes et de textures, qui animent l’ouvrage, tout au long de la journée.



Ce projet démontre comment l’écaille traditionnelle s’est modernisée et participe aujourd’hui aux tendances architecturales qui font la part belle aux enveloppes organiques. L’ouvrage joue avec son contexte, par les formes, les couleurs et son implantation Nord/Sud en retrait de la route. Ses façades viennent rompre avec les bâtiments environnants et lui confèrent un statut de programme public. Inauguré en janvier 2020, il constitue le lien entre la ville et la nature, un signal fort dans le paysage.



En phase avec les objectifs écologiques de la maîtrise d’ouvrage, la construction est bioclimatique et son impact sur l’environnement est limité. Le bâtiment atteint une performance thermique « Cep < Cepmax -37 % et Bbio < Bbiomax -33 % », supérieure au niveau requis dans le cadre d’une labellisation Effinergie+. La mise en oeuvre d’une Isolation Thermique par l’Extérieur, sur volige avec lame d’air en dessous des solutions zinc, optimise le confort d’été. Les matériaux utilisés sont durables, tel le zinc VMZINC® qui possède une durée de vie de plus 100 ans, ne nécessite aucun entretien particulier et se recycle jusqu’à 98 %.

Création et pose sur-mesure

Avant de lancer la fabrication des écailles, VMZINC® a réalisé différents prototypes afin que l’agence CoCo architecture puisse valider la taille la plus adaptée à l’échelle du projet.

Le choix final s’est porté sur des éléments, tous identiques, d’une hauteur de 406 mm pour une largeur de 325 mm et une épaisseur de 0,8 mm.

Des dimensions sur-mesure qui ont nécessité la conception d’un moule spécifique à l’usine VMZINC® de Bray-et-Lû (95). Les 16 000 écailles en PIGMENTO® Rouge Terre ont été produites et livrées en suivant l’avancement du chantier, qui a duré huit mois pour la partie zinc.



Pour apporter des nuances de teintes lors de la mise en oeuvre, l’équipe de pose a mélangé les différentes écailles. Ces petits éléments, qui possédaient un bord arrondi, avaient ainsi quatre orientations « Nord », « Sud », « Est » et « Ouest ». Ils étaient aisément identifiables sur le chantier grâce à un système d’étiquettage des palettes. L’entreprise de couverture SARL Delbes n’avait plus qu’à les poser de manière aléatoire pour obtenir un patchwork de nuances.



En toiture, une Isolation Thermique par l’Extérieur de 36 cm a amené les couvreurs à rehausser la structure bois afin d’installer les bacs VMZ Joint Debout d’un entraxe de 43 cm. Ils sont maintenus directement dans la charpente pour supprimer les fixations apparentes.

« La stucture du bâtiment étant arrondie, nous avons dû légérement bomber à la main chaque écaille pour épouser parfaitement le support bois. Ces petits éléments ont ensuite été vissés les uns aux autres à l’aide de pattes de fixation. Elles garantissent des jonctions esthétiques au niveau des joints en relief. L’architecte souhaitait également que les arêtes des angles soient les plus discrètes possibles. Notre savoir-faire, allié à l’expertise du bureau d’études VMZINC®, a permis d’étudier les différentes possibilités pour traiter cet effacement au niveau des ruptures de pentes, des tableaux, des linteaux… Nous avons effectué des pliages spéciaux, soignés et précis, pour chaque angle afin d’obtenir l’aspect monolithique voulu par la maîtrise d’oeuvre. Entre le tri des écailles en amont, le bombage, le plaquage et la fixation sur l’ossature, puis les découpes et le re-façonnage sur les points singuliers, il fallait compter environ deux heures par m². Le chantier s’est achevé après huit mois de travaux menés par une équipe de quatre personnes en moyenne. » Frédéric LEGRUX, Chargé d’affaires de la SARL Delbes.



Crédit photos VMZINC - Architectes CoCo architecture