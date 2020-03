L’entreprise sera actrice du programme #Osons l’apprentissage du 23 > 28 Mars en Ile-de-France. Un objectif : développer des carrières professionnelles pour aujourd’hui et demain.

Cette année, ROMUS s'associe à cet événement national en partenariat avec le GIM (Groupement des Industries Métallurgiques) et FACE Paris (Club d'entreprises œuvrant en faveur de l'inclusivité sociale). Cet événement prévu le 26 mars se déroulera sur le site de BONDOUFLE et va permettre de faire connaitre les métiers de la maintenance et de la production à un jeune public, désireux de trouver une orientation professionnelle et d'apprendre un métier.



La production est le coeur de l'entreprise. Cette fonction clé fait appel aux compétences et savoir-faire de chacun qu'elle associe au meilleur de la technologie.

Fabriquer des produits nécessite le respect strict des règles de fabrication, de qualité et de sécurité, surtout dans les métiers techniques. Préparer, régler, contrôler, diagnostiquer, coordonner sont des actions quotidiennes qui, réalisées seul ou en équipe, permettent le développement de la performance individuelle et collective.



3 collaborateurs sur 3 postes de travail accueilleront des candidats volontaires et leur feront découvrir leurs métiers.

L'intégration et la transmission sont au coeur des valeurs de ROMUS®.



À l'issue de cette matinée aura lieu un job dating pour signer des contrats en apprentissage pour la rentrée de septembre.

