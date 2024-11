Nouveautés 2024 : panneaux muraux Maestro LATT by Romus

Maestro LATT by Romus révolutionne la décoration murale avec ses panneaux en MDF au design moderne et à l'effet 3D saisissant. Faciles à poser et disponibles en plusieurs coloris, ces panneaux muraux décoratifs offrent une solution pratique et esthétique pour sublimer vos espaces intérieurs tout en améliorant l'acoustique et la résistance aux UV.

Caractéristiques des Panneaux Maestro LATT

Hauteur : 2,77 mètres

Dimensions : 287 x 2770 x 20 mm

Conditionnement : 2 panneaux / lot = 1,59 m²

Matériau : MDF (Fibres de bois à densité moyenne)

6 Coloris Disponibles pour s'adapter à tous les styles

Pepper Oak (Fond noir) Castle Oak (Fond noir) Smoked Walnut (Fond noir) Blanc à peindre (Fond blanc) Natural NOVO Oak

(Fond blanc) Matte Black (Fond bronze)

Avantages des Panneaux Muraux Maestro LATT

→ Pose Facile et Rapide

Deux options de pose pour s’adapter à tous les types de murs :

Collage direct avec une colle MS Polymère pour une installation durable.

Fixation sur lattis en bois, permettant de démonter et repositionner les panneaux à votre guise.

→ Personnalisable

Choisissez le modèle Blanc à peindre pour personnaliser votre mur selon vos goûts et harmoniser vos espaces.

→ Résistance aux UV

Grâce à leur résistance aux rayons UV, les panneaux conservent l’intensité de leurs couleurs au fil du temps, évitant toute décoloration.

→ Acoustique Améliorée

Les panneaux Maestro LATT permettent de réduire la résonance dans les pièces, créant une ambiance sonore plus douce et agréable.

→ Hydrofuge

Le modèle NOVO est conçu pour résister à l’humidité. Facile à entretenir, il se nettoie simplement avec un chiffon humide, idéal pour les espaces sensibles comme la cuisine ou la salle de bain.

Pourquoi Choisir les Panneaux Maestro LATT by Romus ?

Les panneaux décoratifs Maestro LATT combinent design, fonctionnalité et durabilité. Que vous soyez professionnel de l’aménagement intérieur ou particulier en quête d’une solution esthétique, ces panneaux en MDF vous garantissent un résultat visuel moderne et de haute qualité.

Pour en savoir plus exit_to_app