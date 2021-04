Les procédés ROOF-SOLAR allient l’étanchéité des toits plats et la production d’électricité verte. Résultat d’un partenariat réussi entre Dome Solar et IKO, Roof-Solar est la solution pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur revêtement d’étanchéité de toitures à base de bitume modifié SBS ou de PVC. Ainsi, les toits plats deviennent « actifs » et source d’investissements stratégiques.

Destiné aux bâtiments tertiaires, industriels et résidentiels neufs ou existants, Roof-Solar est un système de fixation pour panneaux photovoltaïques sur toiture-terrasse bitumineuse ou PVC.

En fournissant l’ensemble des éléments nécessaires à la fixation des panneaux photovoltaïques, ROOF-SOLAR assure une mise en œuvre fiable, rapide et sans perforation du complexe isolation- étanchéité, évitant ainsi tout risque d’infiltration.

De très nombreux MWc ont déjà été posés à travers toute la France avec ce système.



Les systèmes Roof-Solar présentent de nombreux avantages : Adapté aux ERP

Système certifié par un Atec et un ETN

Pose des modules à plat, incliné simple shed ou incliné double shed (Est-Ouest)

Solution robuste et durable, avec des composants premium (aluminium et inox, Bitume SBS)

Fixation sans perforation de la membrane

Entretien des panneaux et démontage aisés grâce au système de fixation universel par simple clipsage

Classement Broof (t3).