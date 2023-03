La nouvelle ligne de production de Dome Solar, qui sera entièrement dédiée à la fabrication de fixations pour toitures inclinées et ombrières de parkings, a été mise en fonction en janvier 2023. Elle va notamment permettre à la société de fabriquer des rails à la commande et de stocker uniquement les bobines en acier nécessaires à la fabrication de ces rails. De quoi optimiser et fluidifier les flux et économiser beaucoup de place.

Grâce à la mise en service de cette nouvelle ligne de production, le bilan énergétique de la conception des rails des systèmes de fixations pour toitures inclinées (Hélios B²) et ombrières de parking (Hélios RC3) s’est nettement amélioré.

Les équipements photovoltaïques qui surplombent le toit du nouveau bâtiment abritant cette nouvelle ligne de production améliorent encore davantage son bilan énergétique. Le bâtiment peut ainsi utiliser la majeure partie de l’énergie qu’il produit pour la fabrication.

Cette ligne a été créée en douze mois. Pour y parvenir, Dome Solar a travaillé avec un fabricant français : JIDET, à Montargis. La réception de la nouvelle ligne et son installation a débuté en novembre 2022. Les premières fabrications ont été lancées dès janvier 2023, dans un objectif d’optimisation des processus, pour une montée en puissance progressive des capacités de production jusqu’en février 2023, où la nouvelle ligne de production a atteint sa vitesse de croisière.

Répondre à la hausse de la demande en systèmes de fixations photovoltaïques

« Alors que Dome Solar enregistre une croissance à deux chiffres, la demande en systèmes de fixations photovoltaïques s’intensifie et est vouée à s’accélérer encore plus avec l’adoption de la loi sur le développement des EnR », explique Jean-Philippe Leray, président de Dome Solar.

« Dans un marché en pleine croissance, nous avons fait le choix d’investir pour adapter notre outil industriel et répondre à la demande tout en nous inscrivant dans une logique de sobriété énergétique et carbone. Nous gagnons en rapidité et en flexibilité pour tenir nos commandes. Toute la chaîne de fabrication, stockage, livraisons a été optimisée pour réduire notre empreinte carbone. En tant que leader sur notre marché, nous avons aussi un devoir d’exemplarité en développant un modèle industriel français, créateur d’emploi, de valeur et qui participe à la décarbonation de notre industrie », estime-t-il.

