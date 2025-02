Photovoltaïque : Dome Solar enregistre +43 % de CA en 2024

Portée par la croissance de la demande en ombrières photovoltaïques dans le cadre de la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER), l’entreprise Dome Solar – spécialisée dans les systèmes de fixations pour panneaux photovoltaïques – enregistre une hausse de 43 % de son chiffre d’affaires en 2024.

Il y a un an, l’entreprise Dome Solar (groupe Kingspan), basée dans les Pays de la Loire, lançait une nouvelle ligne de production de systèmes de fixations pour panneaux photovoltaïques à Rezé (44).

En ce début d’année, l’entreprise dresse son bilan 2024. L’année passée, Dome Solar a notamment enregistré 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit une hausse de 43 % par rapport à un an plus tôt.

Les produits vendus par Dome Solar auraient ainsi permis l’installation de 1,2 gigawatts (GW) de panneaux photovoltaïques en France, soit l’équivalent de 5,5 millions de m2 couverts.

Une forte croissance de la demande en ombrières photovoltaïques

Il faut dire que l’entreprise est portée par la croissance des ombrières photovoltaïques, avec la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER). Pour rappel, cette loi oblige les entreprises qui possèdent des parkings de plus de 1 500 m2 à installer des ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de la surface avant le 1er juillet 2026 pour les parkings de plus de 10 000 m2, ou avant le 1er juillet 2028 pour les parkings entre 1 500 et 10 000 m2.

Après avoir mis en service une nouvelle ligne de production en janvier dernier pour augmenter sa capacité de production, Dome Solar annonce investir dans une deuxième ligne.

Pour faire face à la hausse de la demande, l’entreprise a par ailleurs recruté 20 nouvelles personnes en 2024, que ce soit pour le bureau d’études, la supply chain, le commerce ou la production. Elle compte désormais près d’une centaine de salariés.

De nombreux projets pour 2025

Dome Solar annonce également le lancement d’une nouvelle gamme de fixations en acier recyclé bas carbone. « Grâce à l’utilisation de matière première recyclée et d’énergie renouvelable dans leur processus de fabrication, l’impact carbone de ces solutions est 3 fois moins important que leur version classique », souligne l’entreprise.

D’ici fin 2025, elle ambitionne d’atteindre 60 millions d’euros de chiffre d’affaires (CA).

Parallèlement, l’entreprise compte accélérer son déploiement à l’international, notamment dans des pays tels que l’Espagne, l’Italie ou la Suède.

« Historiquement, Dome Solar s’est concentrée sur la France ; avec l’élargissement de notre gamme et l’implantation internationale du groupe Kingspan, nous avons les cartes en main pour fortement développer l’export auprès de nouveaux clients », explique Josselin Noire, directeur général de Dome Solar.

L’entreprise prévoit également de s’associer avec Bacacier By Kingspan pour lancer une gamme de centrales au sol pour des terrains non cultivables, « en profitant de l’expertise de dimensionnement et d’industrialisation du groupe Kingspan ».

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock