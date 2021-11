ISOVER lance Rénov’aides

La plateforme de montage de dossiers CEE et MaPrimeRénov'. L’isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment est une des clés qui permettra d’atteindre les objectifs climatiques prévus par le gouvernement. Elle concourt à réduire considérablement les consommations en énergie, à augmenter le confort d’usage des bâtiments, à minimiser le recours au chauffage l’hiver et à la climatisation en été, et ainsi baisser les émissions des gaz à effet de serre des bâtiments.

Avec Rénov’aides, les artisans disposent d’un outil simple et accessible pour déclencher rapidement des mises en chantiers de rénovation thermique et accélérer ainsi la transformation environnementale des bâtiments.



Qu’est-ce que Rénov’aides ?

ISOVER, en partenariat avec Économie d’Énergie, a développé Rénov’aides, une plateforme en ligne simple et unique pour le montage et la gestion des dossiers des primes CEE et MaPrimeRénov’.



À qui s’adresse cette plateforme ?

Rénov’aides est dédiée aux professionnels RGE qui réalisent des travaux d’isolation dans les règles de l’art et qui souhaitent faire bénéficier des aides à leurs clients. La mutualisation de la gestion des aides CEE et MaPrimeRénov‘ à partir d’une même plateforme offre un réel avantage aux professionnels RGE pour gagner du temps. Ce service constitue un atout commercial complémentaire auprès de leurs clients leur permettant de développer leur activité sur le marché de la rénovation.

Quels sont les autres avantages de Rénov’aides ?

Avec Rénov’aides :

Les tâches administratives sont réduites au minimum . L’artisan déclare les informations du chantier et du bénéficiaire qui permettent d’évaluer le montant des primes. Après validation du bénéficiaire de l’offre de primes, Économie d’Énergie prend le relais avec le bénéficiaire pour le montage de son dossier. Finie la phobie administrative, Rénov’aides fait gagner du temps aux artisans.

Un interlocuteur unique gère les dossiers CEE et MaPrimeRénov' des clients et leur verse directement les primes. Une assistance par téléphone ou par mail pour l'artisan et le bénéficiaire est prévue afin d'apporter un accompagnement à toutes les étapes du process.

Un simulateur d'aides en ligne estime le montant des primes des bénéficiaires en résidentiel ou tertiaire. Ce simulateur, réservé aux artisans inscrits sur la plateforme, permet d'évaluer en amont du chantier les primes auxquelles le client aura droit pour les CEE et MaPrimeRénov' en fonction de la typologie du chantier.

Rénov’aides permet ainsi d’encourager les chantiers de rénovation thermique de l’enveloppe du bâtiment, les primes CEE et MaPrimeRénov’ étant un réel atout pour déclencher la prise de décision des bénéficiaires. Cumulées, ces 2 aides représentent en effet une économie pouvant aller jusqu’à 90% sur le coût des travaux des particuliers.

