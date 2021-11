Avec Cheminées Poujoulat, des opportunités de chantiers chauffage pour les professionnels… et bien plus encore !

Depuis plusieurs années maintenant, le réseau d’installateurs Cheminées Poujoulat permet à de nombreux particuliers de bénéficier de l’accompagnement d’artisans qualifiés pour leurs projets de chauffage au bois, au gaz ou au fioul. D’un côté, les particuliers profitent d’un service gratuit de mise en relation avec les installateurs, de l’autre côté, les installateurs reçoivent des demandes de chantiers, des projets adaptés à leur activité et à leur localisation. Et ce n’est pas le seul avantage réservé au réseau de partenaires Cheminées Poujoulat.

Le service de référence pour les projets de chauffage

Il peut s’agir d’un projet de création d’un système de chauffage complet (avec appareil et conduit d’évacuation), de la rénovation d’un système existant, du remplacement d’un ancien appareil, ou encore de l’optimisation d’une installation, mais une chose est sûre, le service de mise en relation particuliers-installateurs proposé par Cheminées Poujoulat ne concerne que la partie chauffage de l’habitat.



On ne trouvera dans ce réseau de partenaires de la marque que des poseurs certifiés "RGE / Qualibois","RGE / Éco-artisan", des "Pros de la performance énergétique", et des installateurs connus et reconnus pour la qualité de leur travail identifiés par les équipes Cheminées Poujoulat. En passant par Cheminées Poujoulat, impossible donc pour le client particulier de se tromper. Réciproquement, les installateurs intégrant le réseau de partenaires Cheminées Poujoulat ne seront sollicités que pour des demandes "matchant" avec leur savoir-faire et leur situation géographique.

Des opportunités de chantiers gratuites dans toute la France

En plus de ces opportunités de chantiers gratuites, les installateurs du réseau bénéficient d’outils et services exclusifs, comme par exemple :

Le suivi de projets en ligne pour faciliter la gestion de l’activité,

Un Espace Pro regroupant différentes applications pensées pour les professionnels de la fumisterie,

Un support commercial et technique dont un bureau d’études pour assurer le bon déroulement des chantiers,

Un accès à l’école de formation de la marque…

Ce n’est pas tout. Aujourd’hui, sur sa chaine YouTube, Cheminées Poujoulat enrichit régulièrement sa base de tutoriels d’installation vidéo, tous accessibles librement.



Enfin, au-delà des services et outils, s’associer à Cheminées Poujoulat permet d’accéder à l’une des offres produits les plus riches et innovantes du marché, une offre marquée ces dernières années par le développement de nombreuses solutions de personnalisation, des solutions plébiscitées par les consommateurs.

Quand les pros bénéficient de la qualité et de la notoriété Cheminées Poujoulat

On confirme chez Cheminées Poujoulat : « Être aux côtés des professionnels, c’est aussi les faire profiter, à eux et à leurs clients, des produits les plus performants et qualitatifs possibles ». Un engagement tenu puisque 99 % des installateurs de la marque sont satisfaits de la qualité des produits Poujoulat (enquête de satisfaction client | 2020 - Smartketing).

Même son de cloche chez les distributeurs qui estiment à 97 % que la marque Cheminées Poujoulat facilite la vente des prestations (enquête de satisfaction client Distributeurs & Négoces | 2021 – Smartketing).



La notoriété de la marque, un atout supplémentaire pour les installateurs du réseau ? Assurément. Surtout que depuis de nombreuses années, Cheminées Poujoulat prend très régulièrement la parole dans les médias (télévision, internet…) pour faire connaître sa marque et ses solutions auprès des particuliers qui ont un projet de chauffage. Des communications qui se traduisent pour les professionnels du réseau Cheminées Poujoulat en nombreuses demandes de travaux. L’entreprise comptabilise plus de 10 000 sollicitations chaque année pour des projets de chauffage.

Faciliter le parcours de formation des futurs installateurs

Par le biais de l’AGÉCIC un organisme de formation partenaire spécialisé en installations de combustion, énergies renouvelables et efficacité énergétique, Cheminées Poujoulat propose d’accompagner les futurs installateurs en proposant une formation qualifiante. Pour le réseau d’installateurs partenaires, vous l’avez compris, l’accompagnement de Cheminées Poujoulat ne se traduit donc pas seulement en opportunités de chantiers. Il s’entend dans un processus long, démarre en amont de leur prise d’activité avec des programmes de formation adaptés, puis tout au long de leur carrière avec des outils et services sur mesure.

