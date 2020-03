Créé en 1912, SAINT-ASTIER est aujourd’hui le premier producteur français indépendant de chaux hydrauliques naturelles de renommée mondiale. La composition unique du calcaire de SAINT-ASTIER, permet, sans mélange ni sélection, de fabriquer une chaux naturelle aux propriétés hydrauliques et aériennes exceptionnelles. Cette chaux naturelle est à l’origine des nombreuses solutions proposées par l’entreprise pour construire et conserver le bâti.

SAINT-ASTIER restructure son offre sur le bâti neuf et propose désormais une gamme complète de solutions monocouches pour les façades neuves, avec la création d'un nouvel enduit monocouche à base de chaux naturelle : MOKAP®.

MOKAP®, enduit monocouche de type OC2, permet de réaliser des enduits sur les supports RT2 et RT3 type blocs de béton, briques, parpaings, béton banché (après préparation)...

Applicable manuellement ou projetable à la machine, MOKAP® de SAINT-ASTIER est extrêmement facile et agréable à travailler grâce à sa chaux qui apporte onctuosité et souplesse. Applicable frais sur frais en 2 passes dites contemporaines, il permet de réaliser le dressage et la finition décorative directement sur le support de maçonnerie. Cette propriété offre gain de temps sur le chantier et présente un réel avantage économique grâce à sa consommation de 1,4kgà 1,5 kg/m2/mm d'épaisseur.

Côté finition, MOKAP® permet une personnalisation des revêtements en proposant un large choix de coloris grâce aux 1 000 teintes SAINT-ASTIER disponibles à la demande.

Le MOKAP®, un enduit à la chaux performant

MOKAP® est un enduit de façade monocouche à base de chaux hydraulique naturelle qui permet aux artisans façadiers, maçons et entreprises du bâtiment de réaliser le corps d'enduit et la finition avec le même produit, frais sur frais. Le délai de mise en œuvre est donc plus rapide et le chantier est simplifié avec moins de produits différents à gérer.

Cet enduit de façade prêt à l'emploi se projette sur les supports RT2 et RT3 type blocs de béton, briques, parpaings, béton banché (après préparation)... Imperméabilisant, MOKAP® peut s'appliquer sur des façades particulièrement sensibles à l'humidité, notamment sur les soubassements et parties enterrées.

Une mise en oeuvre simplifiée dans le respect de la tradition

MOKAP® répond à toutes les problématiques de pose des professionnels du bâtiment. En effet, avec une forte teneur en chaux naturelle issue des carrières SAINT-ASTIER et une bonne perméabilité à la vapeur d'eau, ce nouvel enduit est formulé pour atteindre une grande maniabilité. Ses caractéristiques de souplesse et d'onctuosité lui permettent de parfaitement s'adapter à de multiples supports et limitent les microfissures.



De plus, le MOKAP® peut être mis en œuvre manuellement mais également avec à la machine à projeter, pour un gain de temps et une utilisation optimale sur chantier. Enfin, pour des façades personnalisées, il est possible de teinter MOKAP® grâce au nuancier SAINT-ASTIER composé de près de 1 000 teintes.

Préparation du support

Pour débuter la mise en oeuvre, les supports doivent être, durs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Mouiller les supports la veille. Pour les maçonneries de briques de terre cuite, arroser moins d'une demi-heure avant l'enduisage ou à l'avancement.

Les supports en béton lisse devront être décapés et un gobetis avec une résine d'accrochage sera réalisé (cf NF DTU 26.1).

Préparation du mortier

Gâcher le produit dans la bétonnière et malaxer entre 5 à 10 min.

1 sac MOKAP® 25kg = 5,5 à 6 litres d'eau.

Application

Le mortier frais se projette en 2 passes (frais sur frais) : dressage + finition décorative, directement sur le support de maçonnerie.

La première passe ne devra jamais être inférieure à 7 mm.

L'épaisseur finale de l'enduit monocouche sera de 12 à 15 mm sur maçonnerie soignée et de 15 à 18 mm sur maçonnerie courante.

Elle ne doit pas excéder 25 mm ponctuellement.

Finition et grattage