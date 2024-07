Formation maîtrise d'oeuvre : la conception des ouvrages en chanvre

Conçue et développée par le collectif “ Construire en Chanvre ” - association de référence pour les règles professionnelles relatives aux ouvrages en chanvre, la formation est dispensée sur 4 journées (28h), et se décompose en deux sessions de deux jours.

Une formation spécialement conçue pour les architectes

Véritable expert reconnu pour ses solutions à base de chaux hydraulique, SAINT-ASTIER® continue d’écrire l’Histoire de la chaux pour faire face aux enjeux du marché d’aujourd’hui et de demain. Grâce à son centre de formation certifié QUALIOPI, le chaufournier met tout en œuvre pour transmettre son savoir-faire et partager ses connaissances aux nouvelles générations.

En complément de la formation sur “ Les bétons et mortiers de chaux et chanvre ”, destinée principalement aux applicateurs, la nouvelle formation intitulée “ Maîtrise d’œuvre : conception des ouvrages en chanvre ” est essentielle pour les architectes, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et bureaux d’études qui s’intéressent aux projets de construction à faible impact écologique. Cette formation met en avant les performances isolantes incontestées du chanvre en matière d’isolation thermique et phonique, ainsi que sa faible empreinte carbone...

Un enseignement théorique et pratique pour une approche complète

Proposée sur quatre jours, cette nouvelle formation s’organise autour de deux axes : la transmission des connaissances et des exercices d’applications pratiques.

La première, d’une durée de 2 jours, permet de poser les bases de la construction en chanvre, comprendre ses fondements, prendre connaissance des règles professionnelles, se familiariser sur les différentes exigences d’un chantier, et réaliser des applications pour comprendre au mieux la texture du matériau.

Quant à la seconde, elle est soutenue sur deux journées et offre la possibilité aux professionnels de réaliser des dessins architecturaux dans le but de simuler un projet avec des contraintes qui leur sont propres (maîtrise des coûts, passage des réseaux, protection des intempéries...)



À l’issue des 4 journées, les architectes obtiennent une attestation de formation Maîtrise d’Œuvre délivrée par Construire en Chanvre, leur permettant d’être assurés au titre de pratiques courantes pour les projets de construction en chanvre.



La première session s’est tenue les 28 et 29 mai au siège des compagnons du devoir à Chancelade (24). Frédéric FAUCHER, Responsable du centre de formation des chaux de SAINT-ASTIER® et Quentin PICHON, architecte, tous deux membres du collectif “ Construire en Chanvre ”, ont accueilli 10 participants qui ont finalisé leur apprentissage lors d’une seconde session organisée les 9 et 10 juillet dernier.

Une équipe qualifiée proposant 30 formations annuelles

Aujourd’hui, le pôle formation de SAINT-ASTIER® compte 7 intervenants qualifiés pour assurer les 30 formations annuelles dispensées au centre de formation de la marque ou directement sur le site d’une entreprise ou d’un organisme. Développées sous la forme de modules associant parties théoriques et applications pratiques, elles offrent la possibilité pour les professionnels du bâtiment de s’acculturer sur les matériaux (chaux, sable, enduits, pigments, enduits techniques, béton de chaux, béton de chanvre...) ainsi que sur leurs mises en œuvre.

Le centre de formation de SAINT-ASTIER® propose 7 cursus :

les bétons de chaux naturelles,

les enduits et badigeons de chaux naturelles,

les enduits décoratifs et les enduits minces,

les réparations de la pierre et les patines,

enduits et solutions de plâtre et chaux,

les bétons et mortiers de chaux et chanvre,

la conception des ouvrages en chanvre.

Depuis le 1er janvier 2022, ce sont plus de 600 professionnels du bâtiment qui y ont été formés, avec un taux de réussite et de satisfaction de 100%.

Les différentes formations dispensées par SAINT-ASTIER®

Intitulé de formation Durée Les enduits et les badigeons de chaux naturelles 3 jours Les bétons de chaux naturelles 2 jours Les enduits décoratifs, Stucs, Marmorino, Stucs minces et Tadelakt 3 jours Les réparations de la pierre et les patines 2 jours Enduits et solutions de plâtre et chaux 3 jours Applicateur : les bétons et mortiers de chaux et chanvre 3 jours Maîtrise d’œuvre : la conception des ouvrages en chanvre 4 jours

Pour en savoir plus exit_to_app