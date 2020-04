Le Magna Aqua 100 OptiGaz vient étoffer la gamme existante, pour une offre flexible avec des volumes de chauffe-eau thermodynamiques de 100 ou 150 litres en fonction des projets.

Solutions idéales pour la maison individuelle neuve, les systèmes hybrides optimisés combinent un chauffe-eau thermodynamique Magna Aqua 100 OptiGaz ou Magna Aqua 150 OptiGaz et une chaudière mixte à condensation Saunier Duval. Grâce à une réduction des pertes thermiques, cette association offre une consommation en énergie primaire réduite pour un confort sanitaire en toutes circonstances : production de l’eau chaude assurée par le CET et/ou par la chaudière en fonction des conditions extérieures.

Valorisé dans la RT 2012 et dans la future RE 2020, ce système hybride présente jusqu’à 20% de gain de Cep ECS par rapport à une association chaudière chauffage seul et chauffe-eau thermodynamique autonome. L’eau chaude sanitaire est d’abord chauffée par le CET jusqu’à 35°C puis passe par la chaudière, qui amène la température de l’eau à la température de consigne.



Côté installation, l’intégration au logement est simplifiée avec une solution 100 % murale (chaudière et CET), compacte (52,5 cm de diamètre) et silencieuse (seulement 33 dB(A) à 2 mètres) et toujours une installation simple et rapide avec un seul trou à percer grâce au raccordement aéraulique par ventouse concentrique !



La combinaison gagnante des énergies gaz et thermodynamique !