Une maison ancienne du sud-ouest de la France a subi les aléas du temps et des mouvements de terrain au cours des dernières décennies. Par son encastrement variable dans un sol porteur argileux, de multiples fissures sont apparues et se sont développées au fil du temps, jusqu’à atteindre les murs porteurs et mettre en péril le bâtiment. Afin de préserver leur maison, les propriétaires ont choisi URETEK® pour leur solution rapide et économique.

L’objectif était de stopper le phénomène des fissures obliques et verticales se développant sur l’ensemble de la maison et de ses murs porteurs.

Afin de comprendre l’origine des désordres, deux actions ont été menées : Une étude géotechnique réalisée par INTRASOL, pour connaître la nature exacte du sol et son état sous les fondations de la maison.

Afin de comprendre l'origine des désordres, deux actions ont été menées : Une étude géotechnique réalisée par INTRASOL, pour connaître la nature exacte du sol et son état sous les fondations de la maison. Un repérage des réseaux et canalisations réalisé par GLOBALIS BTP, pour s'assurer qu'aucune anomalie n'était présente. Ces études ont révélé que les fondations de l'habitation étaient constituées de murs enterrés en galets et briques foraines liés au ciment ou à la chaux, avec un encastrement variable oscillant entre 0,6 et 0,9 m de profondeur par rapport au terrain naturel. La nature du sol porteur était une argile graveleuse jusqu'à plus de 8 m de profondeur. À la vue de la situation, URETEK® est intervenu en appliquant 2 procédés différents, tous deux utilisés dans le cadre d'un brevet européen : Le traitement du sol par injection de résine expansive selon la technique Deep Injections. L'application de ce procédé a amélioré la portance moyenne du sol d'assise des fondations, en limitant le phénomène de déshydratation/réhydratation des formations à dominante argileuse.

La régénération des maçonneries avec l'application de la solution Walls Restoring. Grâce à l'injection d'une résine spéciale à faible pouvoir d'expansion, celle-ci a recréé et consolidé les liants des murs de fondations. Deux types de vérification ont accompagné les phases d'injections pour assurer un résultat optimal. D'un côté, un contrôle laser permanent pendant les injections jusqu'à réaction de l'ouvrage, et de l'autre un contrôle pénétrométrique avant et après l'intervention afin de vérifier les améliorations des caractéristiques mécaniques du sol.



Pour préserver cette maison, URETEK® a traité 127 ml sous fondation avec deux procédés complémentaires, le tout en seulement 9 jours.