SCB, distributeur officiel du bardage fibre de bois CANEXEL, dévoile le nouveau profil MAIBEC CANEXEL : VStyle®

Avec sa cannelure biseautée, le profil VStyle vous promet un rendu contemporain époustouflant !

SCB, Solutions et Conseils en Bardage, annonce aujourd’hui le lancement du très attendu profil VStyle de Maibec CanExel. La marque s’agrandit ainsi avec un 4ème profil. Déjà riche d’un profil simple lame (CED’R Tex), et de 2 profils double lame avec cannelure incurvée (Profil Ridgewood) et rectangulaire (Profil Ultra-Plank) aux styles plus classiques, le profil double lame VStyle avec cannelure fine, biseautée est une vraie nouveauté et apporte un design plus contemporain aux façades. D’une largeur utile de 300mm et conçu pour une installation verticale, horizontale, cintrée ou diagonale, il se pose facilement par emboitement, sans aucun outillage spécifique pour un rendu très moderne qui comblera vos envies !

Pour toujours plus de créativité, le nuancier de la gamme s’enrichit de 4 nouvelles couleurs : 2 tons unis, Sahara et Blanc, 2 bi-tons Moka foncé et Scandinave. Le Vstyle est ainsi disponible en 19 couleurs originales avec les accessoires de finitions exclusifs SCB assortis !



La finition éprouvée texturée du bardage fibre de bois CanExel reste identique pour ce profil, qui bénéficie des mêmes garanties et résistance au feu (M3), aux chocs (Q4), aux vents forts (V1à V4) que tous les autres profils de la marque. À base de 95% de bois issu de forêts gérées durablement, le bardage CanExel ne nécessite qu’un très faible entretien et résiste à la pluie, à la grêle, au gel, dégel, à la neige et aux nuisibles. CanExel est le seul bardage bois usiné offrant un tel niveau de résistance et une garantie de 10 ans.

Eco-responsable, avec son processus de fabrication limitant l’impact environnemental, il est Idéal en Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE). Le bardage CanExel apporte ainsi une isolation thermique et acoustique complémentaire aux façades.



« Nous sommes fiers d’avoir comme partenaire SCB, réel expert du bardage en France, qui s’engage depuis sa création à répondre aux besoins du marché en n’ayant de cesse de développer de nouveaux produits et d’enrichir ses gammes de bardages en les faisant évoluer techniquement et esthétiquement depuis 30 ans. SCB est un partenaire stratégique de choix pour mener à bien le développement du CanExel sur les territoires Européens. » Patrick Labonté, PDG de Maibec.



« Maibec est un acteur incontournable depuis 70 ans sur le marché des systèmes de revêtements. Nous sommes heureux de cette collaboration forte, basée sur l’échange et la confiance. L’expertise de Maibec et le haut niveau de qualité de l’ensemble de ses produits, nous permettront de hisser encore plus haut et plus loin les couleurs du bardage CanExel. » Isabelle Sallé & José Ramirez, Dirigeants de SCB.