Caniveau en béton de type I XTREMFIX®I-ROAD : la nouvelle solution de drainage robuste, polyvalente et rapide à poser

Après le XTREMFIX®I-TRAX, Hauraton lance le caniveau XTREMFIX®I-ROAD doté d’une cornière enveloppante galvanisée en un seul tenant. Dédié aux zones à fortes contraintes jusqu’à la classe de charge D400 et fabriqué en béton armé haute performance C60/75, il apporte robustesse, sécurité et facilité d’installation. Sa structure autoportante de type I permet de d’être circulé en phase chantier.

XTREMFIX®I-ROAD est le nouveau système de drainage Hauraton, notamment conçu pour résister au trafic intense, tel que sur les autoroutes ou sur les aménagements contraignants, par exemple. Il est adapté à la forte circulation ainsi qu’aux charges lourdes puisqu’il supporte aisément le passage de véhicules jusqu’à la classe de charge D400. Conforme à la norme EN 1433, il possède un marquage CE. Le béton est ultra-lisse avec un coefficient de Manning-Strickler supérieur à 0,95 pour une résistance et une robustesse sans faille.

Installation rapide de ce système de drainage haute performance

De type I, le caniveau XTREMFIX®I-ROAD est prêt à poser pour un rendement optimal. Il ne nécessite pas de support ni de matière supplémentaire pour résister aux pressions horizontales comme verticales. Cela permet ainsi de gagner du temps lors de la pose. Grâce à son système de levage exclusif par crochets Arteon, le caniveau simplifie et sécurise également la manutention de vos chantiers. La pose est ainsi facilitée lors des déplacements du produit et devient plus rapide. Cela vous permet de gagner du temps pour la mise en service de vos projets. Il possède par ailleurs un emboîtement à triple mâchoires frontale pour une pose par auto-alignement plus aisée. Les empreintes latérales favorisent un ancrage dans le sol et évitent le déchaussement du produit.

Les autres avantages du caniveau XTREMFIX®I-ROAD.

Le caniveau XTREMFIX®I-ROAD de Hauraton possède de nombreux autres avantages :

Économique grâce à ses éléments de 3 mètres qui facilitent la pose.

grâce à ses éléments de 3 mètres qui facilitent la pose. Résistant au feu, au gel et aux sels de déverglaçage .

. Durable grâce à son système anti-corrosion : il ne rouille pas et est de qualité supérieure.

: il ne rouille pas et est de qualité supérieure. Pérenne pour vos ouvrages puisqu’il ne nécessite aucun support supplémentaire : pas besoin de cuvelage, ni de fondation de pose, ni même d’épaulement béton.

pour vos ouvrages puisqu’il ne nécessite aucun support supplémentaire : pas besoin de cuvelage, ni de fondation de pose, ni même d’épaulement béton. Circulable en phase chantier , comme le reste de la gamme.

, comme le reste de la gamme. Compatible avec le XTREMFIX®I-TRAX, avec un design de grille différent.

Éléments de 1 et 3 mètres et dimension de 150 à 300 mm de largeur intérieure.

Une grille en fonte ultra performante

Le caniveau XTREMFIX®I-ROAD est équipé de grilles boulonnées avec des vis M10, à raison de 8 par mètre linéaire. Elles possèdent des ergots anti-ripage sous grille. Elles sont ainsi résistantes et offrent un assemblage pérenne. Elles sont par ailleurs adaptées au passage des personnes à mobilité réduite. Les vis de la grille disposent de rondelles coniques striées pour éviter le desserrage. Sur demande, il est possible d’obtenir des vis à empreintes inviolables. Hauraton peut également fournir des grilles en fabrication spéciale. Conçus et fabriqués en France, ces nouveaux systèmes de drainage sont une vraie avancée sur le marché et assurent durabilité et fiabilité aux chantiers.

