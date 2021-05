Le contexte actuel exige de chacun d’entre nous une vigilance accrue au quotidien. Afin de faire face au coronavirus, Schindler vous propose des solutions sanitaires uniques, conçues spécialement pour vous. Schindler a ainsi développé CleanMobility, une gamme de solutions efficaces et incontournables qui s’appuient sur les meilleures technologies.

Découvrez dès à présent les 11 solutions assainissantes et sans contact mises en place spécialement pour vous. Le pack CleanMobility propose notamment des solutions qui s’inscrivent dans la logique des mesures barrières face à la Covid-19.

ElevateMe : contrôlez votre ascenseur à l’aide de votre smartphone.

Cleancover : grâce au film antibactérien repoussez les bactéries présentes sur les boîtes à boutons.

CleanCall : remplacez rapidement et facilement les boutons physiques par une interface sans contact basée sur des capteurs.

E-Screen Gel : bénéficiez d'un écran double-fonction : visionnez des vidéos de prévention et recevez une dose de gel antibactérien, sans contact, avant et après utilisation de l'ascenseur.

Technologie PORT Technologie : appelez l'ascenseur sans toucher les boutons !

FootTouch : Une nouvelle manière d'appeler l'ascenseur : appelez votre ascenseur sans utiliser vos mains. Faites avec vos pieds ce que vous faites avec vos mains !

UV CleanAir : maintenez l'air frais et sain dans votre cabine.

UV CleanCar : désinfectez en profondeur sous lumière UV-C.

UV CleanTouch : bénéficiez d'une protection fiable et invisible pour les mains courantes.

Signalétique CleanMobility : découvrez les outils utiles pour sensibiliser les usagers à l'utilisation des appareils dans le contexte sanitaire actuel.

CleanSpace : distanciation via un contrôle de présence actif.

Une gamme de solutions unique et complète

L’exposition constante aux virus et aux bactéries dans les espaces que nous fréquentons nous pose des défis nouveaux et inattendus. Le contact avec des surfaces comme la main courante est inévitable, comme le besoin de nous déplacer.



Chez Schindler, assurer le bien-être de tous les passagers est notre priorité absolue. C’est pourquoi nous avons développé 11 solutions efficaces, pratiques et s'appuyant sur les meilleures technologies pour stériliser et purifier vos installations.



Avec ces 11 solutions efficaces, Schindler met tout en œuvre pour lutter contre le virus. Dès à présent, assurez vos déplacements en toute sérénité !

