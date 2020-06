URSA, spécialiste de la laine de verre et du polystyrène extrudé, lance sa nouvelle solution dédiée à l’isolation acoustique des cloisons distributives : URSACOUSTIC Twin R. Superposant deux épaisseurs de 45 mm chacune, cette nouvelle solution fera gagner un temps précieux aux poseurs. Ils pourront en effet plus facilement et plus rapidement couper simultanément les deux lès intégrés au produit. Incombustible au feu, avec une tenue mécanique renforcée et une bonne performance acoustique, URSACOUSTIC Twin R, disponible en négoces, facilitera le quotidien de tous les professionnels de l’isolation.