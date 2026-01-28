Seac et le développement durable
PlastiVS : Hourdis fabriqué en France uniquement à base de matière recyclée, avec bouchon incorporé
- 100% à base de matière recyclée
- Réduction des déchets chantier : produit ajustable et modulable
- Moins de transport : + de 100 m² de plancher par palette
- Stockage réduit et simplifié
- Découpes réutilisables
EBS : Matériau biosourcé
- Valeur CO2 de l’entrevous en ACV dynamique : -4.86 kg CO2/m² *
- Rupteur thermique facile à poser en plancher d’étage
- Excellente résistance à l’humidité
- Classement A+ : Très faible émission de COV (Composés Organiques Volatils)
- Certification PEFC : Bois de provenance de forêts à gestion écologique
- Le carbone biogénique stocké sera de : 3.44 kg C/m² de plancher, soit 12.60 kg de CO2 éq./m² stocké
*Suivant règle de calcul de l’arrêté du 04/07/2021 - Annexe II - Méthode de calcul RE2020 - Normes NF EN 15804+A2
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