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Seac et le développement durable

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Communiqué
Publié le 28 janvier 2026
Seac s'engage dans le développement durable en proposant des solutions bas carbone, des produits composés uniquement de matière recyclée (PlastiVS) et des matériaux biosourcés (EBS).
Seac et le développement durable - Batiweb

PlastiVS : Hourdis fabriqué en France uniquement à base de matière recyclée, avec bouchon incorporé

  • 100% à base de matière recyclée
  • Réduction des déchets chantier : produit ajustable et modulable
  • Moins de transport : + de 100 m² de plancher par palette
  • Stockage réduit et simplifié
  • Découpes réutilisables

EBS : Matériau biosourcé

  • Valeur CO2 de l’entrevous en ACV dynamique : -4.86 kg CO2/m² *
  • Rupteur thermique facile à poser en plancher d’étage
  • Excellente résistance à l’humidité
  • Classement A+ : Très faible émission de COV (Composés Organiques Volatils)
  • Certification PEFC : Bois de provenance de forêts à gestion écologique
  • Le carbone biogénique stocké sera de : 3.44 kg C/m² de plancher, soit 12.60 kg de CO2 éq./m² stocké

*Suivant règle de calcul de l’arrêté du 04/07/2021 - Annexe II - Méthode de calcul RE2020 - Normes NF EN 15804+A2

 

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