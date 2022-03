Sèche-mains 9Kj Dyson, rapide, économique et hygiénique

Ce sèche-mains doté de deux ouvertures incurvées créant des lames d’air de 624 km/h promet d’éliminer davantage d’eau en un temps nettement plus réduit.

L'utilisation de la technologie Dyson Airblade™ est un moyen de s'assurer que vos mains sont séchées rapidement et de manière hygiénique, en particulier dans les toilettes publiques. En mode Max, l’appareil sèche les mains en 10 secondes.



Le sèche-mains Airblade 9KJ doté d’un mode Eco, permet d’avoir les taux de consommation et de coûts de fonctionnement les plus faibles du marché, tout en étant le plus silencieux.



Particulièrement appréciée pour sa conception robuste avec un corps entièrement conçu en acier inoxydable, cette solution pour les sanitaires résiste aux scénarios les plus critiques.



Une nouvelle étude publiée dans Frontiers in Public Health a conclu que le fait de se sécher les mains avec des sèche-mains à air pulsé n'augmente pas de manière significative les aérosols ou les bactéries dans l'air par rapport à l’utilisation d’essuie-mains en papier.



Son puissant moteur numérique Dyson V4 aspire l’air ambiant des sanitaires tout en assurant un séchage hygiénique avec un air purifié. À l’aide de son filtre HEPA, il capture 99,95% des particules y compris les bactéries et les virus.

Certifié NSF, Carbon Trust, Quiet Mark et Airmid, le sèche-mains Dyson Airblade™ contribue à créer des sanitaires plus hygiéniques.