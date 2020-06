PRESTO est présent depuis près de 100 ans pour vous procurer des solutions hygiéniques pour vos robinetteries de sanitaires partagées. Des solutions qui peuvent être aussi bien électroniques, que manuelles pour assurer un confort d’utilisation et une hygiène des mains garantie à 100%.

Afin de sécuriser vos sanitaires, les Robinets PRESTO sont présents depuis presque 100 ans sur les économies d’eau et l’hygiène dans les lieux recevant du public. Lorsque l’on parle de solution « sans contact », on pense trop souvent à une solution électronique. Mais, ce n’est pas la seule envisageable. En effet, des robinets à commande au pied, commande fémorale ou encore commande au coude sont des solutions populaires dans l’industrie, les cafés, les restaurants, ou les secteurs de la santé qui peuvent être une bonne alternative.



Cette année, PRESTO célèbre ses 40 ans de robinetterie électronique. Grâce à ses gammes de robinetteries électroniques sans contact, il est possible de suivre à la lettre les recommandations et protocoles de lavage de mains, sans être témoin de longs écoulements d’eau pendant les phases de savonnage ou de séchage des mains. Mieux adaptées aux environnements exigeants des lieux publics (variation de luminosité, réflexions, utilisation intensive…), les solutions PRESTO limitent ainsi les écoulements intempestifs ou robinets inutilisables car systématiquement en défaut. L’installation et la maintenance aisées restent des atouts complémentaires de PRESTO.

Ces deux solutions proposées par PRESTO permettent de sécuriser vos sanitaires publics en les rendant plus hygiéniques.

