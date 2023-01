Sécurisez les accès et les plans de travail en hauteur

dani alu sécurise les toitures-terrasses inaccessibles et leurs moyens d’accès pour garantir la protection des opérateurs de maintenance.

Les chutes de hauteur représentent plus de 10% des accidents du travail, elles provoquent environ 50 décès par an et des milliers d’arrêt de travail avec invalidité permanente. Les propriétaires de bâtiments ou leurs entreprises déléguées sont dans l’obligation d’offrir un accès et un déplacement sécurisé aux opérateurs intervenants sur les toitures-terrasses, conformes aux règles de sécurité décrites par les articles R 232-3 (risques de chute), R 232-4 (chef d’établissement) du code du travail, et aux normes NF E85-015 et NF E85-016.



→ Solutions de protection dani alu :

Protection collective et permanente

Barrial®

Système de garde-corps de sécurité en aluminium pour toiture-terrasse inaccessible au public.

Éléments de franchissement

Saut de loup

Moyen d’accès permanent destiné au personnel de maintenance pour le franchissement d’obstacles sur toitures-terrasses.

Accès et circulation

Échelle à crinoline

Conçues pour les bâtiments et les installations industrielles. Volée simple ou avec changement de volée et paliers de repos.

Korridor

Chemin de circulation pour l'évacuation et de secours, et la maintenance.