Jeux Paralympiques : Joptimiz met à jour ses outils

Pour marquer le coup des Jeux Paralympiques, la plateforme de Joptimiz met à jour ses outils, visant à fluidifier la circulation durant l’événement sportif. Principal changement : les périmètres, désactivés autour de certains sites d’épreuves.

À la veille de Jeux Olympiques à Paris, la plateforme Joptimiz lançait quatre outils : Numériz, Itinériz, Visualiz et CirQliz. Chacun va vers un objectif global : aider la circulation des professionnels, dont BTP, durant l’événement.

Selon un sondage auprès de 150 utilisateurs, 63 % sont satisfaits de ces outils et les actions de LUJOP - structure de logistique urbaine dans le cadre des JO -, pour mieux anticiper les livraisons à cette période.

Alors que les Jeux Paralympiques ont débuté et vont se poursuivre jusqu’à 8 septembre, la circulation professionnelle demeure un enjeu, surtout en cette rentrée. D’où la mise à jour appliquée par Joptimiz sur ses outils.

Des périmètres désactivés autour de certains sites d’épreuves

À savoir qu’entre les Jeux Olympiques et Paralympiques, les conditions de circulation et de sécurité restent quasiment inchangés. « Les sites paralympiques sont les mêmes, à l'exception du Trocadéro, de la Concorde et du Parc des Princes, du stade Yves du Manoir à Colombes, du Golf national à Guyancourt et de la Colline d’Élancourt qui seront désactivés », lit-on dans le communiqué .

Les périmètres préalablement établis autour des sites sportifs seront de nouveau établis : les gris limités aux spectateurs et aux personnes accréditées Paris 2024, les rouges interdits les véhicules motorisés - sauf ceux munis du Pass Jeux, ainsi que les bleus autorisant un accès motorisé réglementé (justificatif spécifique nécessaire).

Joptimiz assure toujours « une communication et une assistance continues », au moyen de flashs d’information et d’une FAQ en ligne.

Virginie Kroun

Photo de Une : Joptimiz