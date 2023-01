Développez votre offre commerciale en zone inondable

Face aux défis environnementaux liés au réchauffement climatique par l'amplification des inondations et liés aux déversements de pollutions à retenir, 2 l'Eau Protection vous propose un accompagnement sur-mesure pour mettre en œuvre des solutions techniques, durables, fiables et de qualité.

2 L'Eau Protection travaille en partenariat B to B au service des sites à protéger

Entreprises du bâtiment, bureaux d’étude et architectes : le savoir-faire d’un expert de la protection contre les inondations à votre service.



Vous êtes au contact sur le terrain, avez la connaissance du besoin de vos clients, nous vous proposons d’étudier conjointement des solutions pour protéger tout type de site contre le risque d’inondations.



Au fil des projets et des réalisations, nous étoffons notre réseau de partenaires/revendeurs/installateurs des barrières anti-inondations Acquastop et autres solutions techniques.



Vous êtes curieux et/ou intéressés, contactez-nous pour échanger et discuter.

Nous créons un lien fort avec nos partenaires

Au service de vos clients, nous conjuguons nos forces mutuelles, votre présence et connaissance du terrain, de votre zone de commercialisation dont une partie est en zone inondable et a besoin de solutions pour se protéger en prévention.



2 L’Eau Protection est à l’écoute de votre besoin, et offre une réponse rapide et de la réactivité avec un service sérieux et expérimenté en back office, et a la capacité d’étudier et remettre une réponse dans les temps d’un projet ou d’un appel d’offre. Notre démarche d’écoute et de curiosité nous permet de nous poser les bonnes questions et de faire attention aux détails.



Tisser une relation de confiance entre toutes les parties prenantes et les clients.

Nous jouissons d’une forte visibilité sur site et en ligne

Nous couvrons un territoire étendu, tant physiquement par nos déplacements fréquents partout en France que sur internet, avec notre site web, par notre présence sur Batiweb, et sur d’autres plateformes professionnelles. Nous proposons des supports et outils de communication pour vous permettre de présenter les solutions à vos clients et nous nous déplaçons pour participer aux réunions importantes sur site.

Notre process d’étude et de réponse sur mesure

Notre équipe de terrain et en back office vous offre la capacité à étudier des solutions simples ou complexes, vous assister sur votre partie pour réaliser des budgets et devis sur mesure.

Écoute et conseil, bureau d’étude

Nos experts vos accompagnent : analyse du besoin, élaboration d’un cahier des charges, diagnostic de votre site, étude de la faisabilité, chiffrage.



Nous gardons le contact, entretenons les relations et faisons le suivi des progrès du projet conjointement avec vous.

Témoignages et exemples

L’offre clé en main ou sur mesure pour professionnels ou particuliers vous permet de bénéficier d’un service professionnel tout compris qui limite les intermédiaires pour un objectif de qualité de réalisation, où nous prenons en charge votre projet de protection inondation, avec pour objectif de vous recommander les meilleures solutions adaptées à votre besoin pour protéger votre bien. Sollicitez-nous en amont de votre projet pour l’étudier.



Exemple de Protection inondation hôtel particulier en Seine-et-Marne :

Besoin

L’assurance du propriétaire de cet hôtel particulier nous a mandaté pour protéger ce bien classé monument historique.



Lors la crue de la Seine en juin 2016, tout le quartier où se situe l’hôtel particulier de nos clients a été inondé soudainement pendant la nuit d'une hauteur d'eau entre 40cm et 1m selon le niveau des ouvertures. Les équipes d'urgence ont aidé à évacuer rapidement les habitants du quartier.

Solution

L’équipe de 2 l'Eau Protection a préconisé l'installation de barrières anti-inondation Acquastop Classic 40 sur 11 ouvertures, et de caches étanches sur des ventilations basses, d'une hauteur adaptée à la crue de projet, sur toutes les ouvertures de la maison au rez-de-chaussée.



Nous avons travaillé conjointement avec l’architecte du client, le service des bâtiments, afin de concevoir des solutions intégrées esthétiquement au site classé. Un menuisier a conçu et fabriqué des supports dans le style du bâtiment afin de compresser les barrières Acquastop Classic et de bloquer l’eau à l’entrée.



La mise en sécurité du site est très aisée et rapide grâce au rack de stockage sur roulettes.

Pour en savoir plus exit_to_app