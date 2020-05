Sika complète sa gamme de chapes fluides autonivelantes avec Sika ViscoChape®P4S, chape fibrée à base de ciment, destinée à la réalisation de sols de locaux soumis de façon courante à des charges importantes : centres commerciaux, halls d’aéroports et de gares.

Classement P4S : l'exigence de résistance la plus élevée

En France, chaque bâtiment d’habitation, commercial ou public est classé en fonction des sollicitations auxquelles il est susceptible d’être soumis au cours d’activités usuelles.

Basé sur le Cahier 3509 du CSTB, ce classement s’appuie sur 4 facteurs (lettres) : l’usure (U), le poinçonnement (P), la présence d’eau (E), la résistance aux agents chimiques (C).

La lettre P traduit principalement les actions mécaniques du mobilier et des engins roulants de manutention et d'entretien et les chutes d'objets (chocs).



Il peut aller de P2 (habitations) à P4s pour des locaux (hors sols industriels) soumis à des chocs sévères et à des charges - fixes ou mobiles - importantes. À titre d’exemple, les charges statiques concentrées peuvent être 100 fois plus élevées en locaux P4S qu’en locaux P2.

Le niveau de performance P de la chape et du revêtement de sol doit correspondre au niveau d’exigence de l’ouvrage concerné.

SIKA VISCOCHAPE®P4S : la nouvelle chape ciment autonivelante haute résistance

Reconnues pour leurs qualités (rapidité de mise en oeuvre, diminution de la pénibilité, qualité d'enrobage…), les chapes fluides autonivelantes connaissent un succès croissant sur le marché français et européen.



Précurseur dans ce domaine, SIKA propose depuis près de 20 ans sa gamme à base de ciment, Sika ViscoChape® permettant, en neuf comme en rénovation, la réalisation de sols en maisons individuelles, logements collectifs, bureaux et bâtiments administratifs, écoles, salles de sport, hôpitaux.

Grâce à sa formulation exclusive, la nouvelle référence Sika ViscoChape®P4S atteint le classement UPEC le plus élevé (U4P4S E3C2), exigé pour les centres commerciaux, les halls d’aéroports et de gares.



Validé par une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) pour une durée de 3 ans, Sika ViscoChape®P4S dispose toujours des avantages des chapes ciment autonivelantes développées par Sika :

Elle est fabriquée en centrales à béton prêt à l’emploi agréées, assurant une formulation validée par le laboratoire Sika et, de fait, une qualité suivie.

Livrée sur chantier, elle est mise en oeuvre par un chapiste spécifiquement formé et agréé par Sika pour l’application de ce produit.

Mise en oeuvre par pompage, elle s’applique rapidement et entraine une forte réduction de la pénibilité face aux solutions traditionnelles généralement employées.

Fluide et autonivelante, elle offre une planéité parfaite pour favoriser la pose du revêtement final.

Elle est formulée avec l’additif SikaControl ® -700 Easygrip qui empêche la formation d'une pellicule de surface et améliore l’état de surface pour la pose du revêtement de sol final (dalles PVC ou carrelage).

-700 Easygrip qui empêche la formation d'une pellicule de surface et améliore l’état de surface pour la pose du revêtement de sol final (dalles PVC ou carrelage). Elle permet de traiter toutes les surfaces avec une mise en oeuvre de joints de fractionnement tous les 80 m² seulement (au lieu de 40 m² avec les chapes traditionnelles).

L’ensemble de ces avantages garantissent un gain de temps conséquent sur la mise en oeuvre de la chape : la productivité est estimée à 1 000 m²/jour coulés finis.

Enfin, Sika ViscoChape®P4S est parfaitement complémentaire et compatible avec les solutions Cégécol (mortiers colles et joints spécifiques P4S, mortiers auxiliaires pour remise en service rapide).

