Edilteco® France dévoile LA CHAPE XXa Acoustique : un nouveau complexe pour une réduction sonore significative

Un complexe acoustique performant

LA CHAPE XXa Acoustique, conçue pour s’adapter à tous types de revêtements, allie légèreté et performance acoustique. Sa composition innovante comprend des billes de polystyrène expansé et des granulats de caoutchouc recyclé, garantissant une isolation sonore et une réduction de poids des structures jusqu’à 50 % par rapport aux solutions traditionnelles. La chape est certifiée conforme aux normes européennes avec un marquage CE (NF EN 13813 : CT-C12-F3) et affiche une faible émission de substances volatiles.

Confort sonore optimisé

Grâce à une isolation acoustique renforcée, LA CHAPE XXa réduit significativement les bruits d’impacts, comme les talons ou les déplacements de meubles. Avec une atténuation acoustique de 20 dB pour une épaisseur de 5 cm, elle est idéale pour les constructions neuves et les rénovations en intérieur, notamment dans les immeubles et maisons individuelles.

Mise en œuvre simplifiée

LA CHAPE XXa Acoustique est facile à appliquer, compatible avec les pompes et permet une planéité optimale du sol. Après 24 heures de séchage, elle est prête pour la pose de carrelage, et en 48 heures, un parquet flottant peut être installé. Cette rapidité et simplicité de pose en font une solution pratique et efficace pour les professionnels du bâtiment.

