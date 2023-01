siMple la fenêtre, Lauréate des Awards de l’innovation BATIMAT

Il y a 3 ans, le Groupe Millet, fabricant de menuiseries sur mesure depuis 1946 ; se lançait le défi de réinventer la fenêtre dans sa plus simple expression. siMple, une fenêtre à la fois INVISIBLE, FINE et SOLIDE est ainsi née. Consécration pour le groupe : cette innovation a été tout récemment été récompensée d’un «Award de l’innovation» au Mondial du bâtiment.

Comme chaque année, le Mondial du bâtiment a organisé les Awards de l'Innovation. Cette série de récompenses a pour objectif premier de présenter les solutions innovantes imaginées par les exposants des salons Batimat pour répondre aux besoins des professionnels du secteur. Le Groupe Millet a eu l'honneur de voir siMple la fenêtre, nommée parmi les gagnants du concours. Son prix lui a été remis le mardi 5 novembre durant le salon BATIMAT.



À l'origine du projet siMple, la volonté du Groupe Millet de repenser la fenêtre en allant à l'essentiel, en supprimant le superflu. Imaginée et conçue selon le principe « moins c'est plus », cette menuiserie repose sur la technologie du MULTIMATÉRIAUX*.



siMple, la fenêtre bénéficie de plusieurs innovations technologiques de rupture à savoir :

• siMple, la fenêtre INVISIBLE : un dormant caché, des paumelles invisibles et des poignées laquées à la couleur de la menuiserie pour plus de pureté.

• siMple, la fenêtre FINE : des profilés de 45mm et un meneau central de 60 mm, 30 % à 50 % plus fin qu'une fenêtre standard (90 à 100 mm le plus couramment) pour un gain de lumière allant jusqu'à 35 %.

• siMple, la fenêtre SOLIDE : un ouvrant en acier soudé pour atteindre des dimensions hors-normes jusqu'à 2 700 mm de hauteur sans imposte ou allège.

Niveau performance, siMple défie tous les autres matériaux du marché avec un coefficient thermique de 1.2W (m². K).

Bénéficiant du savoir-faire du Groupe MILLET, siMple se décline en plus de 27 coloris grâce à la technologie unique de la MULTICOLORATION* développée par l'entreprise. Elle satisfait ainsi toutes les envies et épouse tous les styles d'architectures régionales.



* LE MULTIMATÉRIAUX : Technologie brevetée inventée par le Groupe MILLET Industrie qui permet de combiner une façade extérieure en aluminium avec 3 matériaux intérieurs alu, bois et pvc.



*LA MULTICOLORATION : Technologie qui permet de combiner les couleurs intérieures et extérieures sur 27 coloris au choix et plus de 500 combinaisons possibles.

Pour en savoir plus exit_to_app