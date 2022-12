Simplifiez-vous la RE2020 : Découvrez comment la brique isolante est un atout pour la sobriété énergétique des bâtiments

Le bâtiment représente 45%¹ de l'énergie consommée en France (électricité comprise) et 19% des émissions de gaz à effet de serre, plus de 25% en comptant les émissions associées². La RE2020 est un enjeu clef pour la construction neuve. 1 logement neuf sur 3 construit en France³ est en brique de structure isolante. Son positionnement au regard de ces enjeux est donc attendu par les professionnels.

Bbio, gain de SHAB, confort d’été, carbone, pérennité, la brique a toute sa place dans la construction durable.

La sobriété énergétique comme prérequis à l’efficacité énergétique

Pour le logement neuf, la sobriété du bâtiment est un prérequis à l’efficacité énergétique, c’est la logique de la RE2020.

Une enveloppe performante c’est-à-dire d’abord isolante est une condition incontournable pour limiter au maximum les besoins du bâtiment (chauffage, refroidissement, éclairage) et donc les consommations en énergie (= sobriété énergétique) et donc les émissions de CO 2 associées.

Consommations d’énergie, maintenance et entretien des équipements : un poste clef dans le budget des ménages et des bailleurs

Les consommations et l’entretien des équipements pèsent directement sur le budget des ménages et des bailleurs, notamment sociaux : c’est d’ailleurs l’essentiel des coûts dans le coût global de la vie du bâtiment4. Comme le rappelle5 Franck Dessemon, Président de l’UNTEC, dans un entretien paru dans les CTB « L’investissement initial ne pèse que 15 % du coût global de la vie du bâtiment ». C’est l’habitant, quel que soit son statut, et le bailleur (particulier, société privée ou bailleur social) qui auront à charge ses coûts de consommation d’énergie, quelle qu’elle soit, de maintenance et de renouvellement des équipements.

Pourquoi le Bbio, indicateur de conception bioclimatique est-il un levier pour la construction durable ?

Dans la RT2012, l’indicateur Cep (consommation conventionnelle d'énergie primaire) était contraignant mais l’exigence sur l’enveloppe n’était pas suffisante pour inciter à l’enveloppe performante. Dans la RE2020, le Bbio, indicateur de conception bioclimatique, devient dimensionnant.

La performance du bâti : une amélioration complexe et coûteuse pendant la vie du bâtiment

C’est au moment de la construction qu’il est optimal de travailler la performance de l’enveloppe via le choix des matériaux et la vigilance apportée au traitement des ponts thermiques.



Une fois le bâtiment en usage, le gain thermique passera par des travaux d’isolation par l’extérieur (ITE) dont la mise en œuvre peut être complexe et coûteuse ou via le renforcement de l’isolation intérieure, au prix de perte de surface habitable et de perturbation de la vie des habitants.

Bbio renforcé : des solutions constructives éprouvées, connues des professionnels

Les solutions existent sur le marché pour répondre aux exigences de la RE2020. En logement collectif des configurations6 associant une brique R=1 avec 12 cm d’isolant th30, des planelles isolées R=0,5 pour le traitement du pont thermique de plancher intermédiaire respectent le Bbio max avec une marge significative de 5 à 11 points selon les zones climatiques.

Pour renforcer encore cette performance, pour des bâtiments de forme complexe par exemple, les fabricants proposent des gammes associant des briques de résistance thermique R allant jusqu’à 1,5 et des accessoires adaptés (planelles isolées, linteaux, coffres de volet roulant…).

Gain de SHAB : le bonus de la brique isolante

La brique de structure isolante de R≥1 est un élément porteur dont la performance thermiqueintrinsèque permet aussi de gagner de la surface habitable par rapport à une maçonnerie courante (3% minimum, avec une brique de R=17) en limitant l’augmentation d’épaisseur d’isolant associé, à R de mur constant.

Des leviers complémentaires pour améliorer le Bbio

Outre l’augmentation de la résistance thermique de la brique, les études de sensibilité révèlent plusieurs leviers pour gagner des points de Bbio dont :

Les coffres de volets roulants isolés apportent un gain de Bbio de 1 (zone H1a) à 2 points (zones H2b et H3) en limitant les besoins de chauffage du bâtiment. Ces coffres peuvent très facilement être associés à la gestion crépusculaire des volets roulants pour un gain de Bbio de 3 points en zone H1a et 5 points en zone H2b ou des brise-soleils orientables pour un gain de Bbio de 11 points en zone H3.

apportent un gain de Bbio de 1 (zone H1a) à 2 points (zones H2b et H3) en limitant les besoins de chauffage du bâtiment. Ces coffres peuvent très facilement être associés à la gestion crépusculaire des volets roulants pour un gain de Bbio de 3 points en zone H1a et 5 points en zone H2b ou des brise-soleils orientables pour un gain de Bbio de 11 points en zone H3. Les cloisons intérieures de terre cuite permettent de renforcer le Bbio jusqu’à 7 points en zone H3 en limitant les besoins de refroidissement par apport d’inertie thermique.

Le choix d’investir au moment de la construction dans un bâti performant et de qualité contribue à préserver le pouvoir d’achat des ménages, leur confort de vie et l’avenir de la planète.

1 - Chiffres 2015, SNBC

2 - Production d’électricité et de chaleur

3 - Source : OCN BatiEtude Juin 2021

4 - Entretien Franck Dessemon, Président de l’UNTEC, paru dans les CTB » le 02/03/2022

5 -

6 - Études de positionnement RE2020 réalisées avec Pouget Consultants, 2021

7 - Étude Pouget Consultants, 2017 pour la FFTB

