ELAN : gamme stratifiés 2023/2025

Pour la rentrée 2022, MALERBA fait évoluer sa gamme de stratifiés ELAN en renouvelant 20% de ses décors. Disponible en chiffrage dès à présent, la nouvelle collection sera disponible en production à compter de janvier 2023.

Une nouvelle collection prochainement disponible

Constitués de 44 panneaux, la gamme ELAN comporte des tons bois, unis et des motifs. Exit les couleurs fortes, la nouvelle collection signe le retour des tons unis doux et fait la part belle aux bois dorés. Ainsi, pour les unis, 3 nouveaux coloris sont disponibles, notamment un beige chaleureux et un vert tendance. Côté bois, 6 nouveaux décors sont proposés, essentiellement des panneaux en chênes. On note également le retour des motifs en noyer élégant et peu marqué avec l’introduction d’un noyer classique et d’un noyer clair.



Parmi ces nouveautés, la plupart réponde parfaitement aux nouvelles tendances qui se dessinent. Citons par exemple Beige Carat, Marble Green, Chene Tonsberg Naturel, Carpentry Oak, Noyer d’Amérique et Chene Brasero.



ELAN peut être utilisé pour personnaliser de nombreux produits MALERBA, notamment les blocs-portes bois pleins, les blocs-portes métalliques habitat finition Art InFine ou Styl’ Art, les blocs-gaines et les trappes de visite en bois.

