Moins de ruissellement, plus de parkings perméables !

Comment lutter contre le ruissellement des eaux pluviales en ville ? La solution : désimperméabiliser les sols !

Constituées majoritairement d’espaces goudronnés ou bétonnés, les villes ont souvent du mal à absorber les fortes pluies. Pourtant il existe plusieurs solutions pour limiter le ruissellement.



La végétalisation des centres ville se développe de plus en plus ces dernières années avec notamment la réalisation de jardins de pluie constitués de diverses plantes, des fossés végétalisés, ou encore des parkings végétalisés.



Lorsqu’on évoque le processus de végétalisation d’un parking, on pense en premier lieu à la plantation d’arbres qui apporteront ombre et fraicheur, mais il faut aussi tenir compte du sol.



Nidaplast propose une gamme de dalles alvéolaires pour enherber un parking, désimperméabiliser la surface et garder les aires de stationnement carrossables et stables.



Nos revêtements drainants sont adaptés à différentes configurations :



Les dalles alvéolaires pour trafic modéré :

La dalle nidagrass IP est conçue pour un trafic occasionnel et modéré ou pour une circulation piétonne. Elle permet de réaliser des sentiers enherbés, des voies vertes, des aires de stationnement secondaires.

Ses dimensions sont 580x390 mm – épaisseur 30 ou 40 mm.

Elle compte 9 points de fixation sur sa longueur et 6 points de fixation sur sa largeur.

Les dalles se clipsent entre elles pour une bonne stabilité de l’ensemble.

Les dalles alvéolaires pour trafic plus intense :

Grâce à leur matière première de haute qualité en PEHD, les dalles gazon nidagrass sont résistantes et permettent de réaliser des parkings engazonnés. Elles peuvent résister à une charge jusqu’à 310 tonnes/m2 et à une charge par essieu jusqu’à 20 tonnes.

Leurs dimensions 500x500 mm permettent une pose facile et rapide sur les chantiers. Leur épaisseur de 40 mm permet de maintenir le gazon dans les alvéoles.

La dalle compte 3 points de fixation par côté et les dalles se clipsent entre elles.

Ces dalles peuvent également accueillir du gravier, permettant ainsi de réaliser différents types de revêtements sur un même parking.

Des bouchons de marquage de places de parking peuvent être vendus avec ce type de dalle.

Les dalles alvéolaires à poser sur surfaces engazonnées :

La dalle RG035 est idéale pour le renforcement de sols engazonnés existants. Elle se pose directement sur le gazon et s’enfonce dans le sol. Elle permet de créer des aires de stationnement rapidement sans une importante préparation du fond de forme. Elle est souvent utilisée pour l’extension d’un parking sur une surface en gazon existante.

Les dalles sont carrossables, leurs dimensions sont de 302x302 mm et d’épaisseur 35 mm. Elles présentent une résistance à la compression supérieure à 160 T/m2.

Pour en savoir plus exit_to_app