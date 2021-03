Panasonic solutions chauffage & refroidissement lance la commercialisation d’une nouvelle solution spécifiquement développée pour le marché français : Aquarea ALL IN ONE Liaisons Hydrauliques. Cette solution, plus particulièrement adaptée à la rénovation, associe une PAC Aquarea Monobloc T-CAP avec un ballon Combo ECS. La liaison hydraulique évite d’intervenir sur le circuit frigorifique lors de la mise en service ce qui offre plus de flexibilité.

Une réponse spécialement développée pour le marché français

Dynamisé par une volonté gouvernementale et donc des règlementations et crédit d’impôts favorables, le marché français de la pompe à chaleur connait ces dernières années un développement considérable notamment en rénovation.

Le large déploiement de PAC en remplacement de l’existant se heurte toutefois à un frein majeur : la phase d’installation qui peut prendre du temps notamment lorsqu’il faut construire ou adapter l’installation hydraulique.

C’est pour pallier à ces limitations que Panasonic solutions chauffage & refroidissement a mis au point une solution inédite avec liaisons hydrauliques préinstallées : ALL IN ONE Liaisons Hydrauliques.

Comment allier simplicité d’installation et haute performances

Conçue spécifiquement pour la rénovation, ALL IN ONE Liaisons Hydrauliques combine une PAC Monobloc Aquarea T-CAP avec un ballon Combo ECS.



Extrêmement performante, Aquarea T-CAP bénéficie de la technologie Total CAPacity, une exclusivité Panasonic qui permet de conserver une puissance constante grâce à une réinjection de fluide avant l’aspiration du compresseur. Une PAC Aquarea T-CAP assure un maintien de 100% de la puissance et de la température sans appoint électrique jusqu’à -20°C (température extérieure). Cette efficacité énergétique inégalée permet d’éviter de surdimensionner une installation.



De plus les pompes à chaleur T-CAP délivrent une température de sortie d’eau jusqu’à 60°C ce qui est idéal lorsque l’on est amené à remplacer une ancienne chaudière type fioul ou gaz par une PAC.



Cette PAC monobloc est couplée à un ballon Combo ECS en Inox. Également développé pour répondre au marché de la rénovation le ballon Combo intègre une bouteille de découplage de 60 litres, un circulateur classe A et une vanne 3 voies ECS. Simple à installer et esthétique, le ballon Combo ECS permet d’obtenir un haut rendement en eau chaude sanitaire. Sa cuve en acier inoxydable assure fiabilité et longévité.

Une solution clé en main pour une installation simplifiée

Aquarea ALL IN ONE Liaisons Hydrauliques a été spécifiquement conçue pour simplifier considérablement l’installation. Des liaisons hydrauliques relient l’unité extérieure monobloc et le ballon Combo ce qui permet d’éviter les interventions sur le circuit frigorifique lors de la mise en service.



Le ballon Combo intègre également beaucoup d’éléments d’usine ce qui simplifie là aussi l’installation en évitant de recourir à des accessoires supplémentaires. Le schéma hydraulique est également plus simple à penser et à construire avec cette solution packagée et Plug and Play. Choisir ALL IN ONE Liaisons Hydrauliques permet de réduire le temps d’installation d’une demi-journée, un atout non négligeable surtout dans le cadre d’une rénovation.

ALL IN ONE Liaisons Hydrauliques est 100% compatible avec les solutions cloud de Panasonic : Aquarea Smart Cloud qui permet à l’utilisateur final de piloter sa PAC à distance via un ordinateur ou un smartphone et Aquarea Service Cloud qui lui offre la possibilité à l’installateur ou au mainteneur de superviser cette même PAC également à distance.

