Panasonic lance une large gamme de solutions de chauffage centralisé

La Big Aquarea T-CAP Série M est la dernière nouveauté de la gamme de pompes à chaleur air-eau de Panasonic. Flexible, compacte et économe en énergie pour le chauffage central et la production d’eau chaude sanitaire (ECS), cette solution polyvalente est disponible en 20, 25 et 30 kW. Il est possible d’atteindre jusqu’à 300 kW en mode cascade. Les unités T-CAP utilisent le réfrigérant naturel R290, qui affiche un faible PRG de 3 pour une solution durable, et garantissent une température de chauffage allant jusqu’à 75⁰C. La solution peut donc être facilement intégrée aux systèmes d’eau tels que les ventilo-convecteurs, le chauffage au sol ou encore les ballons d’ECS.

Aquarea Loop est un système de pompe à chaleur eau-air décentralisé fonctionnant au R290, conçu pour les circuits d’eau centralisés à basse température. Installation facile, impact esthétique réduit, options de contrôle polyvalentes, équilibrage thermique, fonctionnement efficace... Nombreux sont les avantages d’Aquarea Loop. Le système offre également diverses possibilités de contrôle (panneaux intégrés, télécommandes murales, dispositif Modbus, connexion Wi-Fi) pour un fonctionnement flexible et une intégration facile à d’autres systèmes.

Panasonic a par ailleurs prévu de lancer, dans le courant de l’année, Aquarea Cascade Edge, un nouveau contrôleur d’installation en cascade pour les projets Aquarea, compatible avec la Série Aquarea H et les versions ultérieures. Étant capable de gérer jusqu’à 4 ou jusqu’à 10 pompes à chaleur Aquarea en mode cascade, ce contrôleur local basé sur le web peut facilement se connecter à des solutions de gestion via des appareils électroniques et ce, grâce au Wi-Fi préconfiguré sur lesdits appareils.

Le système P·Smart Edge assure le contrôle et la surveillance des systèmes en cascade Aquarea et le système P·Smart Nexus permet quant à lui la gestion à distance intelligente multi-sites, Aquarea Cascade Manager Edge est doté d’une interface conviviale et permet de gérer les installations et l’historique des données à distance, 24h/24 et 7j/7.

Combinés ensemble, ces produits viennent renforcer la gamme de solutions de chauffage centralisé de Panasonic et sont gage de durabilité pour les utilisateurs finaux qui peuvent gérer leurs propres installations.

Pour en savoir plus exit_to_app