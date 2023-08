Sous le charme de l’ardoise naturelle : la maison moderne parfaite

Imaginez le projet fou d’une maison qui semblerait posée dans son environnement. C’est la mue qu’ont réalisé Nina et Daniel Rowland, respectivement architecte d’intérieur et architecte. Ils ont décidé de quitter Londres pour acquérir cette maison et son terrain situés à une centaine de kilomètres au sud de la capitale, non loin de Portsmouth.



Cette propriété et sa maison abîmée des années 1930, son étang verdâtre, personne n’en voulait. Au contraire, ce couple a lu tout le potentiel.



Avec la nature et sa biodiversité au cœur du projet, cette reconstruction pour le moins ambitieuse a été imaginée pour se confondre avec l’environnement qui l’entoure. La maison semble se poser sur l’eau de cette piscine naturelle à l’eau désormais cristalline.

La nature étant un élément important voire central du projet, les matériaux choisis ne sont évidemment pas le fruit du hasard pour ce couple issus du milieu de l’architecture.



Pour ce qui est de la couverture, Daniel Rowland explique qu’après réflexion « l’idée de l’ardoise est venue pour compléter les autres matériaux naturels qui ont été utilisés ».



Les propriétés intrinsèques de l’ardoise naturelle ont convaincu le couple, ainsi que son apparence, la surface lisse, grise et mate de la CUPA 12 (disponible au Royaume-Uni) leur a plu.



Ils ont pensé à ce matériau pour son esthétique tout à fait en adéquation avec la création d’une construction moderne.



Le toit moderne de la maison nécessitait une installation spécifique et détaillée en raison des différentes pentes et des arêtes en onglet difficiles à aligner. Darren Stigant, directeur de l’entreprise de couverture NJS, se souvient : « J’ai suggéré l’ardoise CUPA 12 car elle est disponible en palettes de 400 x 250 mm »



« L’utilisation de cette taille plus petite nous a aidés à obtenir la finition que nous voulions », raconte Darren. CUPA PIZARRAS propose des ardoises de toiture sous de multiples formes, tailles, épaisseurs et teintes.