Kiloutou poursuit son expansion en Allemagne avec l'acquisition de UKA+HAUKE Arbeitsbühnen

UKA+HAUKE Arbeitsbühnen possède des sites à Chemnitz, Dresde, Gotha et son siège social à Sommerda, près d'Erfurt. Avec un réseau de quatre succursales idéalement situées et offrant des possibilités d'expansion supplémentaires, l'entreprise et son équipe de 20 employés exploitent plus de 275 plateformes élévatrices et chariots télescopiques qu'ils fournissent à une clientèle de professionnels de différents secteurs.

Cette nouvelle acquisition permet à KILOUTOU de renforcer sa présence dans la région d'Erfurt et d’ étendre son réseau à Chemnitz et Dresde. Les sites et l'équipe de UKA+HAUKE Arbeitsbühne rejoindront le réseau de Kiloutou Allemagne, qui comptera 18 agences dans toute l'Allemagne.

Pour Olivier Colleau, Président Exécutif du groupe KILOUTOU, " Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de KILOUTOU en Allemagne, qui vise à renforcer notre présence dans les régions à fort potentiel et à étendre notre réseau à l’échelle nationale. Elle illustre également notre capacité à attirer des acteurs régionaux de haut niveau et à forte présence locale, dans le cadre de notre projet de croissance. Grâce à cette approche, nous prévoyons d'être présents sur les principaux marchés allemands par le biais d'acquisitions et d'ouvertures de succursales ciblées. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux membres de l'équipe UKA+HAUKE Arbeitsbühnen au sein du groupe KILOUTOU. "



Nils Altrogge, Directeur Général de KILOUTOU Allemagne, ajoute : " Cette acquisition constitue une étape importante pour la poursuite du développement de KILOUTOU en Allemagne. Avec les nouvelles implantations dans les régions dynamiques et à fort potentiel de Thuringe et de Saxe, nous augmentons notre pénétration du marché à l'Est et poursuivons résolument notre philosophie de proximité avec les clients locaux. Je suis très heureux d'accueillir nos collègues d'UKA+HAUKE en tant que nouveaux membres de la famille KILOUTOU ".



Madame et Monsieur Uka, fondateurs et directeurs de UKA+HAUKE Arbeitsbühnen, ont déclaré : " Nous nous réjouissons de l'acquisition de notre entreprise de location par le groupe KILOUTOU. Cela permettra à nos équipes de Saxe et de Thuringe de continuer à se développer et d'accroître nos parts de marché qui n'ont cessé d’augmenter au cours des 30 dernières années. En raison d'une philosophie et de synergies similaires, nous croyons personnellement au projet de développement de KILOUTOU et nous sommes heureux que nos collaborateurs et nos clients puissent bénéficier de l'expertise entrepreneuriale, de nouveaux investissements et d'une offre plus large de plateformes élévatrices ".

Cette démarche s'inscrit dans la stratégie de croissance dynamique du groupe KILOUTOU, caractérisée par une croissance organique constante et la poursuite continuelle d'acquisitions externes. Au niveau international, cette démarche s'inscrit dans la continuité de la stratégie de développement menée ces dernières années en Pologne, en Espagne, en Italie, au Danemark, au Portugal et en Allemagne.

