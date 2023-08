Dunkerque accueille le 1er chantier bas carbone Enedis des Hauts-de-France

Au programme : engins à faible émission tels que des engins électriques ou utilisant des carburants d’origine renouvelable et réutilisation de terres qui permettront une réduction de 41% des émissions de CO 2 par rapport à un chantier "classique".

Depuis le 26 juin, Enedis et son partenaire Dubrulle réalisent le raccordement au réseau électrique d’un nouveau bâtiment à Dunkerque. Un chantier à faibles émissions de gaz à effet de serre, qui applique les principes de l’économie circulaire, pour répondre à plusieurs objectifs : améliorer l’impact environnemental des chantiers, mieux le mesurer et participer ainsi à l’effort climatique et à l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

Sur ce chantier, les matériels électriques ou utilisant des carburants d’origine renouvelable, fournis par le groupe Kiloutou, traduisent une volonté commune de décarbonation des activités et des usages. On retrouve ainsi :

Du matériel électrique de terrassement : pelle 2,5 T, chargeuse 800 L.

Du matériel thermique utilisant du biocarburant (HVO d’origine renouvelable).

De l’outillage électrique : pilonneuse et tronçonneuse sur batterie.

Un système de recharge pour les matériels électriques : powerbank 45 KVA.

Ces matériels réduisent de 90% les émissions de CO 2 en comparaison à leur équivalent thermique, leur utilisation permet l’économie de 3 tonnes équivalent CO 2 , soit quasiment 15 000 km en voiture.



Autre spécificité de ce chantier : la réutilisation des terres, récupérées et recyclées par l’entreprise Dubrulle, qui permet là une diminution de 22 % des émissions de gaz à effet de serre.



Un chantier important pour Enedis, acteur majeur de la transition écologique, qui permettra de dresser un premier retour d’expérience en vue d’améliorer les pratiques des chantiers dans les années à venir. Une analyse détaillée sera ensuite partagée aux acteurs du projet et notamment à la communauté urbaine de Dunkerque pour leur permettre d’optimiser leurs propres chantiers.

Pour en savoir plus exit_to_app