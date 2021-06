La nouvelle pompe à chape fluide Putzmeister, modèle SP 25 DHF, est désormais disponible en France pour le plus grand bonheur des chapistes recherchant une machine très puissante, avec un moteur diesel conforme à la norme Stage V. La robuste SP 25 DHF est dès à présent disponible à la vente dans le réseau de distribution Putzmeister.

Cette nouvelle pompe à chape SP 25 DHF est équipée d’un moteur turbo diesel très puissant de 37 kW avec filtre à particules répondant à la norme d’émissions Stage V. Ce qui en fait la pompe à chape fluide la plus puissante du marché. Cette machine robuste avec essieu freiné de série est conçue pour le pompage de chape fluide en grandes quantités avec des distances de tuyauteries supérieures et en toute simplicité.



Pour contribuer à ce niveau de performances, la SP 25 DHF dispose non seulement d’une grande trémie de pompage de 250 litres, mais aussi d’une large surface de remplissage avec un dispositif de protection anti-éclaboussures positionnable d’un côté ou de l’autre de la trémie en fonction du positionnement du camion toupie. De plus, cette machine peut-être équipée d’une vis jaquette 7515 premium ou d’une 2L8. Dotée d’un nettoyeur haute pression en série, l’ensemble de la machine est rapide à nettoyer, pour un gain de temps assuré.



La SP 25 DHF profite d’un nouveau design moderne et de pièces particulièrement robustes. Le nouveau capot, en résine polyester DCPD, est fabriqué selon des normes de qualité élevées et sa grande résistance au choc et rayures favorise le maintien de la valeur de la machine sur le long terme. La structure de la machine est elle-aussi très robuste et éprouvée pour une utilisation routière intensive.



Le poste de commandes central est doté d’un clavier intuitif et très facile à prendre en main. Toutes les informations pertinentes utiles à l’opérateur sont indiquées en temps réel sur un écran protégé, facilitant l’usage de la machine et augmentant la sécurité de fonctionnement. La SP 25 DHF est équipée en série d’une radiocommande marche/arrêt et réglage du débit.



Parfaitement adaptée à tous les chantiers, mêmes les plus complexes, la SP 25 DHF peut- être déplacée en toute sécurité avec une grue grâce à l’anneau de levage intégré de série. La roue jockey, elle aussi de série, facilite la manœuvre de la machine sur les terrains accidentés et les stabilisateurs intégrés permettent une stabilité optimale pendant toute la durée du chantier. Enfin, le réservoir à carburant plus grand, avec une contenance de 40 litres, permet une durée de fonctionnement maximale sans ravitaillement.