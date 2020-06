Réchauffement climatique, transport des biens et des personnes à l’échelle de la planète, combinaison de la chaleur et de l’humidité..., sont autant de facteurs participant à la colonisation des moustiques en métropole et notamment à la prolifération des virus du chikungunya, de la dengue ou du zika, dont les moustiques « tigres » sont porteurs. Déjà implantés dans le sud de la France, leur présence est de plus en plus remarquée dans le nord.