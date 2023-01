BePOSITIVE, le salon national de la transition énergétique revient en force en 2023 !

Le seul rendez-vous français dédié exclusivement aux enjeux et aux solutions de la transition énergétique revient du 21 au 23 mars 2023 à Eurexpo, à Lyon.

À l’heure du défi climatique et de la crise énergétique, les filières de l’énergie et du bâtiment vivent une révolution. Boostées par les engagements européens et les réglementations environnementales, elles doivent aussi s’adapter à des contextes incertains. Plus que jamais, la sobriété énergétique, les énergies renouvelables, le numérique, et l’innovation sont au cœur de la trajectoire à suivre pour une gestion optimisée et responsable de l’énergie.



Dans ce contexte, BePOSITIVE favorise la transversalité des marchés et le dialogue en réunissant tous les acteurs des filières bâtiment et énergie : ceux qui déploient, ceux qui industrialisent et ceux qui installent les nouvelles solutions de la transition énergétique. Le salon leur propose des réponses concrètes autour de 4 grands secteurs d’exposition : les nouveaux systèmes énergétiques, les solutions constructives, l’énergie dans le bâtiment et le bois-énergie. Cette édition abordera également 3 thématiques qui sont au cœur de l’actualité des filières : l’emploi et la formation, la digitalisation de l’énergie et la construction durable.

« Le contexte actuel, et finalement celui que nous connaissons depuis quelques années, nous confirme que, pour avancer ensemble et dans le bon sens, il est nécessaire de réunir les filières concernées par la transition énergétique. Aujourd’hui, il n’y a aucun doute, BePOSITIVE est le rendez-vous professionnel incontournable, et après une édition 2021 chahutée, nous revenons plus fort sur cette nouvelle édition. »

« Pour inciter les professionnels à venir profiter de l’événement, découvrir les dernières innovations, faire du business et être au contact de l’ensemble de la filière, je ne dirai qu’une chose : rejoignez ceux qui construisent un monde décarboné ! » Florence Rousson Mompo, Directrice de la division GreenTech+.



Après une édition 2021 marquée par les restrictions liées à la crise sanitaire, cette prochaine édition redonnera toute son envergure à ce rendez-vous incontournable. Durant 3 jours, les prescripteurs, les artisans et installateurs, les distributeurs, les négociants ou encore les collectivités publiques sont attendus pour échanger, découvrir les dernières innovations du marché et profiter des nombreuses animations et temps forts prévus.

Zoom sur les animations et temps forts de l’édition 2023

[NEW] Le Campus emploi-formation , pour mettre en relation les professionnels en recherche de savoir-faire et de montée en compétences.

, pour mettre en relation les professionnels en recherche de savoir-faire et de montée en compétences. Les BePOSITIVE Awards mettront en lumière les dernières innovations et valoriseront les nouveautés et les évolutions technologiques des filières énergie et bâtiment.

mettront en lumière les dernières innovations et valoriseront les nouveautés et les évolutions technologiques des filières énergie et bâtiment. Un espace conférences , pour assister à des prises de parole d’experts, des retours d’expérience et tables rondes afin d’éclairer l’analyse des participants et nourrir les projets dans la durée.

, pour assister à des prises de parole d’experts, des retours d’expérience et tables rondes afin d’éclairer l’analyse des participants et nourrir les projets dans la durée. [NEW] Un forum exposants , un espace dédié aux prises de parole des exposants pour présenter leur entreprise, leurs produits et services, leurs innovations, ou encore leur démarche RSE.

, un espace dédié aux prises de parole des exposants pour présenter leur entreprise, leurs produits et services, leurs innovations, ou encore leur démarche RSE. [NEW] 3 ateliers sur les thèmes de la « construction durable », la « digitalisation de l’énergie » et le « bois énergie & génie climatique » seront également proposés aux participants, qui pourront ainsi échanger autour de retours d’expérience et de cas concrets.

Grâce à l’application BePOSITIVE Connect, la solution numérique pensée pour faciliter les rencontres, les synergies et les opportunités d’affaires, les visiteurs et exposants pourront démultiplier leurs contacts et leur visibilité.



BePOSITIVE constitue ainsi une véritable vitrine d’innovations et un lieu de mise en réseau de l’ensemble des acteurs des filières du bâtiment et de l’énergie.

