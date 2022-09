Qualité et performance du bâtiment

Impulsées par les réglementations, telles que les lois Grenelle ou la loi de transition énergétique et pour la croissance verte, les certifications environnementales des bâtiments : HQE, BREEAM et LEED poussent les bâtiments à être plus vertueux du point de vue de l’environnement. Les performances environnementales d’un bâtiment sont ainsi notées selon un certain nombre de critères appelés référentiels.