Le quartier monégasque Mareterra fait exploser les compteurs immobiliers

Les luxueux logements du quartier de Mareterra, gagnés sur la mer à Monaco et livrés fin 2024, ont fait exploser les compteurs du marché immobilier du neuf dans la principauté, où l’ancien n’a pas non plus été épargné.

Le nouveau quartier de Mareterra de Monaco, né à la suite d’une extension en mer, est à l’origine d’un important bouleversement dans la principauté. Inauguré le 4 décembre dernier par le prince Albert II de Monaco, ce quartier abrite 120 appartements luxueux et 10 villas d’exception. De nouveaux logements au montant si démesuré que ces derniers sont venus complètement chambouler les compteurs du marché immobilier du neuf dans la cité-État. L’ancien a lui aussi flambé, avec un coût moyen record de près de 52 000 euros le m². Neuf comme ancien, rien n’a été épargné Sur le marché du neuf, Monaco a enregistré en 2024 un montant total de ventes de 3,7 milliards d’euros, soit l’équivalent de l’addition des ventes de 2017 à 2023, a rapporté l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (Imsee). L’an dernier, ce sont 159 logements neufs qui ont été livrés sur les 2,08 km² de la principauté méditerranéenne, dont 130 dans le simple quartier de Mareterra. Certains ont été vendus plus tôt : ainsi, les ventes de logements neufs en 2023 ont dépassé le milliard d’euros, alors qu’il n’y a pas eu de livraisons cette année-là. Pour les 101 logements neufs vendus en 2024, le prix médian s’est établi à 22 millions d’euros, avec sept villas qui ont dépassé les 100 millions d’euros. En parallèle, le marché des logements considérés anciens - plus de cinq ans - a continué sa course aux records : malgré une baisse de près de 6 % du nombre de ventes, le total du montant des transactions est resté stable à près de 2,2 milliards d’euros. Selon l’Imsee, le prix moyen du m² dans l’ancien s’établit à un record de 51 967 euros, en hausse de 1,1 % par rapport à 2023, et de 44 % sur dix ans. Le prix médian des logements anciens vendus en 2024 s’établit à 3,6 millions d’euros et en bas de l’échelle, il faut compter en moyenne 1,9 million d’euros pour un studio. Jérémy Leduc (avec AFP) Photo de Une : Adobe Stock