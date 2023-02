MOB, de nouvelles ambitions

3 personnes viennent renforcer l’équipe d’innovation MOB en 2022 au Chambon-Feugerolles. Leurs missions, étudier la conception de nouveaux outils, solutions, équipements toujours plus fiables et ergonomiques, avec des innovations déjà prévues pour 2023 et 2024.

2022, MOB invente le marteau Duo : tendre comme un maillet, puissant comme un marteau