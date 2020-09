Couvernet est un système de couvertine en aluminium livré en pente et avec toutes les pièces spéciales (angles, pièces en T, Z…) étanchées pour protéger les murets simples, mais aussi les murets isolés contre les infiltrations d’eau.

Couvernet est dimensionné pour résister aux pressions des vents de plus en plus violents, et ce même quand les couvertines sont de très grandes largeurs (jusqu'à 1mètre).

Le système se caractérise enfin par une fixation sans vis ni rivet en surface. La couvertine dilate ainsi librement ce qui facilite la bonne tenue du système dans le temps.

Des supports « spéciaux ITE » sont disponibles (sur platine ou sur console), permettant de s'adapter à tous types d'isolants sur l'acrotère.

Couvernet est compatible avec la mise en œuvre d'un garde-corps de sécurité (type Barrial) ou avec la mise en oeuvre d'un garde-corps pour terrasse accessible (type Panorama, Lotentic), grâce à l'utilisation de supports rehaussés.

L'emballage des couvertines et des accessoires par terrasse permet une gestion efficace du chantier et un gain de temps considérable à la mise en oeuvre.

Pose rapide suivant plan de calpinage.

Note de calcul Eurocodes sur demande.

Fabrication 100% Française.

