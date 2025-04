Isolation des sols sous chape : une solution performante pour la RE2020

L’isolation sous chape limite les déperditions thermiques et améliore le confort. Découvrez les techniques, isolants et normes RE2020 essentielles.

Une technique d’isolation thermique devenue incontournable

L’isolation des sols sous chape est une solution de plus en plus utilisée en construction neuve comme en rénovation. Elle permet de limiter les déperditions thermiques par le plancher bas, qui peuvent représenter jusqu’à 10 % des pertes énergétiques d’un bâtiment.

Placée entre la dalle béton et la chape flottante, cette isolation améliore les performances thermiques et acoustiques du logement. En répondant aux exigences de la RE2020, elle s’impose comme une technique standard dans les projets à haute efficacité énergétique.

Comment fonctionne l’isolation sous chape ?

Le principe est simple : un isolant thermique est posé sur la dalle porteuse, avant la mise en œuvre de la chape. Il peut s’agir de panneaux rigides, déroulés ou coulés, selon le type de bâtiment et les contraintes de chantier.

Ce système est compatible avec de nombreuses configurations, y compris le chauffage par le sol, et permet de garantir une continuité de l’enveloppe thermique.

Quels isolants utiliser sous une chape ?

Le choix du matériau isolant pour sol dépend des performances visées, de la résistance à la compression et de l’environnement (humidité, charge, etc.).

Parmi les plus courants :

Polystyrène expansé (PSE) : bon rapport qualité/prix, facile à poser.

: bon rapport qualité/prix, facile à poser. Polystyrène extrudé (XPS) : haute résistance mécanique, adapté aux zones humides.

: haute résistance mécanique, adapté aux zones humides. Polyuréthane (PU) : très bonne performance thermique, faible épaisseur.

: très bonne performance thermique, faible épaisseur. Laine minérale : bonnes propriétés acoustiques, mais nécessite une protection contre l’humidité.

Certains produits sont certifiés Acermi, garantissant leurs performances pour une isolation thermique des planchers bas conforme aux réglementations.

Quelle épaisseur pour une isolation sous chape ?

L’épaisseur de l’isolant sous chape dépend du matériau choisi et du niveau de performance thermique recherché. Pour répondre à la RE2020, on recommande souvent entre 80 et 120 mm d’isolant (voire plus selon la conductivité thermique du produit).

Un calcul précis basé sur le coefficient R (résistance thermique) est nécessaire pour atteindre les exigences du bâtiment basse consommation (BBC) ou des labels HQE, E+C-, etc.

Normes et mise en œuvre

L’isolation des sols sous chape est encadrée par le DTU 52.10, qui définit les règles de pose des chapes adhérentes, désolidarisées ou flottantes. Une attention particulière doit être portée :

à la planéité de la dalle,

à l’absence de ponts thermiques,

et à la résistance à la compression de l’isolant.

Un traitement soigné des périphéries et des remontées d’isolant est essentiel pour éviter les fuites thermiques.

Une isolation performante, durable et économique

Grâce à sa simplicité de mise en œuvre et ses performances, l’isolation sous chape flottante est devenue un choix privilégié pour isoler les sols. Elle participe activement à l'amélioration du confort thermique, à la réduction des dépenses d’énergie et à la valorisation du bâti.

Les professionnels du bâtiment l’intègrent désormais systématiquement dans les projets visant une haute performance énergétique.

Camille Decambu